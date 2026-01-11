Cani in adozione in Umbria

Il calendario da tavolo 2026 dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia presenta dodici cagnolini pronti per essere adottati. Le immagini sono state fornite dal canile di Perugia e da quelli di Assisi, Città di Castello, Gubbio e Todi, e rappresentano la realtà degli animali abbandonati e in cerca di una nuova famiglia.

L’iniziativa della Provincia è volta alla promozione dell’adozione consapevole e alla tutela degli animali, in particolare quelli ospitati nelle strutture del territorio. I primi calendari sono stati consegnati al canile sanitario di Collestrada, dove sono stati ricevuti da Brigitta Favi, responsabile del servizio veterinario Usl Umbria 1 “Randagismo e igiene urbana”, e dalla consigliera provinciale delegata Francesca Pasquino.

Secondo Pasquino, ogni calendario distribuito rappresenta un messaggio di amore e responsabilità nei confronti degli animali. La distribuzione è iniziata dal canile sanitario di Collestrada per rinnovare la collaborazione con la Usl Umbria 1, che garantisce assistenza e cure adeguate agli animali in difficoltà. Ogni animale merita una casa e una famiglia.

Brigitta Favi considera il calendario uno strumento utile per promuovere le adozioni e combattere il randagismo, soprattutto attraverso la sterilizzazione e la microchippatura degli animali di proprietà. Le adozioni procedono bene grazie al progetto “Randagiamo”.