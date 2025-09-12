Cani in adozione a Lugagnano, il nuovo regolamento discusso

Il regolamento per l’adozione di cani di proprietà proposto dal Comune di Lugagnano è stato ritirato durante una seduta del Consiglio comunale. Questo nuovo regolamento prevedeva anche un contributo economico per i cittadini che avessero voluto adottare un cane. Il sindaco Antonio Vincini ha dichiarato che la presentazione del regolamento è avvenuta in modo affrettato.

Il gruppo di minoranza “Lugagnano che cambia” ha comunicato la propria richiesta di ritiro del regolamento, definendolo inammissibile. Secondo loro, il piano non era passato attraverso una commissione consiliare appropriata e ha sollevato diverse polemiche da parte di persone e associazioni impegnate nella tutela animale. Andrea Bonfanti, capogruppo del gruppo di minoranza, ha espresso che è immorale adottare animali previo pagamento di una quota, considerando che ciò potrebbe attrarre solo chi ha interesse economico, compromettendo il benessere degli animali.

Bonfanti ha sottolineato che l’adozione dovrebbe essere un atto d’amore, dove il sentimento per l’animale prevale sul fattore economico. Ha anche trovato assurdo utilizzare animali per pet therapy in modo temporaneo, restituendoli una volta che non servono più. Il gruppo di minoranza auspica invece un programma di sensibilizzazione per l’adozione, che includa un sostegno economico per il mantenimento iniziale dell’animale. Hanno infine ricordato che esistono già normative e leggi a tutela degli animali e che ignorarle sarebbe un grave errore.