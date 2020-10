Cani, gatti e non solo

AFFETTUOSI, giocherelloni, festosi, cani e gatti ci riempiono le giornate. E nel periodo del lockdown ancora più di prima hanno regalato a chi li possiede compagnia e momenti di buonumore, combattendo il senso di solitudine e lo stress associato alla pandemia. Uno studio condotto dall’Università di York nel Regno Unito mostra che durante l’emergenza la presenza di un pet ha migliorato la salute mentale delle persone, che provavano più spesso emozioni positive e si mantenevano più attive fisicamente. La ricerca conferma ancora una volta la forza del legame fra l’essere umano e l’animale. I risultati sono pubblicati su Plos One.

Moltissime persone possiedono un animale da compagnia: nel Regno Unito sono circa il 40% delle persone e nel nostro paese si parla di quasi la metà degli italiani, secondo i dati Eurispes 2016. I ricercatori dello studio hanno coinvolto quasi 6mila partecipanti nel Regno Unito, di cui circa il 90% ha almeno un pet, soprattutto cani e gatti, ma non solo. Ai partecipanti venivano chieste informazioni sullo stato di salute mentale e fisica durante il lockdown e sul rapporto con il loro animale. Circa il 70% di loro ha un cane o un gatto, quasi il 10% altri piccoli mammiferi (criceti, porcellini d’India, conigli), il 6% cavalli o pony e la restante frazione uccellini, rettili e animali da fattoria. Inoltre, quasi il 5% dell’intero campione ha deciso di prendere un altro pet a casa durante il lockdown.

LEGGI – Animali e coronavirus: “Una pet-therapy anti-ansia per tutta la famiglia”

Più buonumore

Ben 9 intervistati su 10 in possesso di un animale hanno risposto che il pet li ha aiutati a far fronte alle difficoltà, mentre quasi la totalità (il 96%) hanno dichiarato che il supporto era anche fisico, dato che erano spinti a muoversi di più per portare il cane a spasso o comunque per altre attività. In base ai punteggi ottenuti dai questionari, chi possiede un pet ha presentato un beneficio per la salute mentale in termini di un aumento del buonumore e una riduzione dello stress e del senso di solitudine. Inoltre, il beneficio e la solidità del legame era indipendente dalla specie posseduta – vale sia per i cani, sia per i gatti, conigli e altri animali da compagnia.

Gli autori sottolineano che il risultato, frutto di un’indagine basata su questionari, non ha un valore clinico e pertanto che non c’è alcuna indicazione o consiglio a prendere un amico a quattro zampe. I ricercatori hanno osservato anche che, quando il legame essere umano-animale era molto forte, lo stato di salute mentale precedente al lockdown era meno buono: il dato è interessante, scrivono gli autori, perché indicherebbe che un rapporto troppo stretto è indice di vulnerabilità dell’individuo.

LEGGI anche – “Cani e gatti, recuperiamo un rapporto più felice (per loro)”

Ma anche qualche pensiero in più

A fianco del maggior benessere riferito, molti – quasi 7 intervistati su 10 – affermano però di avere avuto anche qualche preoccupazione in più. Il timore riguardava le restrizioni nell’accesso all’assistenza veterinaria o la paura che l’animale si ammalasse durante il lockdown o ancora che potesse soffrire del cambiamento al rientro al lavoro del proprietario. “Non è un caso”, commenta Cinzia Correale, psicologa e referente per il network di interventi assistiti con gli animali presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio, “che nella cura dei pet si mettano in funzione gli stessi circuiti cerebrali, ad esempio quello dell’ossitocina, che si attivano anche nella relazione fra genitore e bambino. Ci sono inoltre prove che mostrano il contatto con il cane o il gatto riduce la produzione dei livelli di cortisolo, un ormone prodotto dall’ipofisi e a volte associato allo stress”.