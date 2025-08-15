Cani eroi in Liguria: storie di fedeltà e coraggio

Si avvicina la 64ª edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane, in programma a San Rocco di Camogli. L’evento si terrà il 16 agosto e sarà visibile in streaming su diverse piattaforme. Questa manifestazione celebra la dedizione e l’amore tra cani e umani, evidenziando anche il loro ruolo in situazioni sociali delicate, come la lotta contro la violenza di genere.

Il premio di quest’anno include storie toccanti di cani, come Arwen, Luna e Isotta, che partecipano a un’iniziativa di Pet Therapy per donne vittime di violenza. Questi cani, addestrati per supportare le persone in difficoltà, offrono conforto e promuovono la rinascita delle partecipanti.

Tra i premiati, Navid Tarazi, noto per il suo impegno a favore degli animali e per la sensibilizzazione riguardo l’adozione. La cerimonia vedrà la partecipazione di artisti come il violinista Valerio D’Ercole, che aprirà l’evento con un’esibizione celebrativa.

Il premio riceve il supporto di varie istituzioni, tra cui il Comune di Camogli e la Regione Liguria. Diverse storie di cani coraggiosi sono state selezionate per essere presentate, evidenziando il loro impatto nelle comunità.

Tra queste, un pastore belga di nome Constantin ha reso possibile il ritrovamento di sostanze stupefacenti grazie al suo addestramento nella Polizia di Stato. Depp, un Border collie, ha salvato pecore durante un’alluvione, mentre Erin, un Labrador, ha viaggiato con il suo proprietario, affrontando sfide impossibili con il legame di amicizia che li unisce.

Storie come quelle di Jack, un Labrador che ha protetto la sua proprietaria da un’aggressione, evidenziano il valore del cane come animale da compagnia e difensore.