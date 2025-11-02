Cani e salute: i benefici per i neonati in Italia

Gli animali, in particolare i cani, sono considerati i migliori amici dell’uomo. Questi animali domestici sono molto apprezzati e portano con sé un amore e un affetto incondizionati, ma hanno anche un’importante funzione terapeutica.

Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato che la presenza di un cane può avere effetti positivi sulla salute dei bambini. Uno studio dell’Hospital for Sick Children di Toronto ha rivelato che i neonati conviventi con cani hanno un rischio inferiore di sviluppare asma fino ai cinque anni. Questo è dovuto all’esposizione precoce agli allergeni canini, che sembrerebbe favorire un sistema immunitario più robusto.

In particolare, i neonati esposti a livelli elevati dell’allergene Can f1 presentano un 48% di rischio inferiore di sviluppare asma e hanno anche una migliore funzionalità polmonare. Tuttavia, questo fenomeno non si riscontra con i gatti, il cui impatto sulla salute dei bambini rimane meno chiaro. Si ipotizza che l’esposizione agli allergeni canini possa modificare la flora microbica nel naso o influenzare il sistema immunitario, ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermare queste teorie.

Gli esperti avvertono però che è importante rimanere prudenti. Sarà fondamentale continuare a studiare il legame tra la presenza di animali domestici e lo sviluppo polmonare nei bambini. Nel frattempo, i cani dimostrano di essere più che meri animali da compagnia, svolgendo un ruolo significativo nel miglioramento della salute dei bambini. Educare i cani e garantire una convivenza serena potrebbe portare a una sempre maggiore accettazione di questi animali nelle famiglie, che possono così ricambiare l’amore che ricevono.