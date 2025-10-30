Cani e giovani coppie: un legame sempre più forte in Italia

Entrando in un autogrill, noto una coppia giovane con due cani al guinzaglio. Poco dopo, arrivano altre persone, tra cui una ragazza che tiene in braccio un piccolo cagnolino, preoccupata per la presenza degli altri cani. Un altro gruppo di giovani entra con un cane più grande, dal pelo corto e lucido. Dopo aver pranzato, esco e vedo una coppia con un pastore tedesco, che però rimane fuori, lasciando il cane sgranchirsi negli spazi verdi.

Nel giro di venti minuti ho incrociato cinque cani e dodici persone, una proporzione di quasi un cane ogni due persone. Ma sorprendentemente, non ho visto bambini, nonostante la giovane età delle coppie. Questa osservazione rimanda a dati recenti che segnalano una crisi della natalità in Italia, con numeri ai minimi storici.

Colpisce la dedizione dei giovani verso gli animali, non solo da parte di chi vive da solo o è anziano. Tornando a casa, ho visto il mio gatto sotto la pioggia, e mi sono reso conto di quanto sia facile affezionarsi agli animali. Spesso mostrano affetto in modi che a volte gli umani non riescono a replicare. Sebbene non si possa generalizzare dicendo che gli animali siano migliori delle persone, è vero che ci sono buone ragioni per amarli.

Tuttavia, questa attenzione verso gli animali può anche mettere in luce un fatto: amare le persone richiede più impegno e, in tempi moderni, può sembrare più difficile. Non si tratta di amare troppo gli animali, ma forse di amare poco gli esseri umani.