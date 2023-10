Cani e gatti sono serbatoi di virus, da quello della rabbia al Sars-CoV-2

Gli animali da compagnia, come cani e gatti, sono possibili veicoli di infezioni e malattie, ancora in gran parte sottovalutati. La dinamica dei rischi legati ai contatti tra esseri umani e animali domestici è in continua evoluzione, influenzata dai cambiamenti sociali e ambientali degli ultimi anni. A dirlo è un gruppo di ricercatori internazionale in uno studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. Tra i virus «trasportati» dai nostri amici a quattro zampe ci sono quello responsabile della rabbia e il Sars-CoV-2.

Il virus della rabbia continua a circolare, ma al momento a bassa prevalenza

La rabbia è da lungo tempo una delle malattie infettive più temute che gli esseri umani contraggono dagli animali. La rabbia è causata da un rhabdovirus ed è invariabilmente letale per gli esseri umani una volta che l’infezione è stabilita. Storicamente, i cani sono stati responsabili della maggior parte delle infezioni associate alla rabbia tra le specie domestiche. Nonostante un calo dei casi associati ai cani a livello globale e gli sforzi per il controllo, la rabbia continua a circolare a prevalenze molto basse in diverse località, in particolare in Africa, nell’Asia sudorientale e in alcuni paesi dell’America del Sud.

Fondamentale vaccinare cani e gatti contro la rabbia

Gli esseri umani di solito non vengono vaccinati contro la rabbia, e il mantenimento della copertura vaccinale negli animali domestici è la principale risposta di sanità pubblica, ma ciò richiede tipicamente richiami annuali. Senza una diffusa vaccinazione degli animali domestici, i cani e i gatti randagi, insieme ai gatti che escono all’aperto, sono a rischio elevato, in parte a causa della loro stretta vicinanza a ospiti selvatici (come procioni, tassi e volpi nelle Americhe) e alla probabilità relativa di interazioni con gli esseri umani. L’aumento delle popolazioni di gatti randagi e l’incapacità dei proprietari di permettersi cure veterinarie complete significano che la rabbia è attualmente una delle più preoccupanti minacce di malattie zoonotiche da parte dei gatti, specialmente tra i gatti che escono all’aperto. Al di fuori del continente africano, i gatti potrebbero ora essere considerati un rischio predominante di rabbia; a partire dal 1988, i gatti sono stati la prima specie domestica a trasmettere infezioni di rabbia agli esseri umani negli Stati Uniti.

Cani e gatti possono essere infettati dal virus Sars-CoV-2

Un’altra minaccia sottovalutata, secondo i ricercatori, sono le trasmissioni di coronavirus alle popolazioni umane. All’inizio della pandemia di Covid-19, dopo aver rivelato il virus Sars-CoV-2 nei cani, è stato osservato anche nei gatti. A causa di questa scoperta e dell’attenzione generata dai test sugli animali all’inizio della pandemia, i gatti sono stati considerati un rischio di alto profilo come serbatoi di Sars-CoV-2. Man mano che la pandemia proseguiva, la maggior parte dei casi nei gatti si è rivelata asintomatica, e la trasmissione agli esseri umani è stata confermata ma è rara. Tuttavia, il virus può circolare ampiamente tra i gatti, ma il rischio per la salute pubblica dai gatti è ora considerato basso. Sono stati sviluppati vaccini per l’uso nei gatti, ma non sono stati mai adottati per un uso diffuso, ad eccezione di alcune specie animali in zoo/specie in pericolo.

L’approccio One Health è cruciale per affrontare le minacce di zoonosi

Come per tutti gli studi su Sars-CoV-2, è importante valutare i singoli lignaggi virali, specialmente con la variante Omicron, poiché si sono verificati cambiamenti virologici significativi. Gli autori dichiarano che è necessario un approccio integrato per proteggere la salute di persone, animali ed ambiente. L’approccio «One Health» è cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alle zoonosi. La comprensione delle dinamiche ecologiche e molecolari dei rischi zoonotici legati agli animali domestici è essenziale per la salute pubblica. La nostra interazione con gli animali, inclusi gli animali da compagnia, secondo i ricercatori, gioca un ruolo centrale nella diffusione dei patogeni, e una gestione oculata di tali rischi è di importanza critica per la salute umana, animale ed ambientale.