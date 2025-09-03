Cani e gatti sequestrati a Brescia: stop al traffico illecito

Quattro cuccioli di cane e un gatto sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale di Brescia durante un controllo su un autobus straniero. L’intervento ha avuto luogo nell’area di servizio Ghedi-Est, nel contesto di un’operazione mirata a prevenire il traffico illecito di animali.

Negli ultimi tempi, la Sezione Polizia Stradale di Brescia ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti, spesso utilizzati per il trasporto di merce, ma talvolta anche per attività illecite. Durante una pattuglia, gli agenti hanno fermato un autobus diretto in Francia, immatricolato in Romania, adibito in modo inappropriato al trasporto di collettame.

Un’ispezione approfondita ha rivelato che, dietro numerose scatole, si trovavano gabbie con quattro cuccioli di cane e un gatto. Sebbene gli animali fossero in buone condizioni, erano trasportati senza rispettare le normative europee che regolano la movimentazione degli animali da compagnia. Il personale del Servizio Veterinario ha poi confermato che gli animali, seppur dotati di microchip, non possedevano la documentazione necessaria, come passaporti e certificati vaccinali.

La mancanza di tali documenti ha portato al sequestro degli animali per consentire ulteriori indagini e rintracciare i legittimi proprietari. Il conducente dell’autobus ha ricevuto una sanzione di 2.000 euro per le violazioni in materia di trasporto internazionale di animali.

Le autorità continuano a intensificare i controlli e a sensibilizzare il pubblico sulla problematica del traffico clandestino di cuccioli, che comporta gravi rischi per la salute pubblica e il benessere animale.