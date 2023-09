Cani e gatti possono vedere al buio? La verità sulla vista degli animali

I cani e i gatti possono vedere al buio? E’ uno dei quesiti che spesso si pone chi ha un animale domestico. Scopriamolo insieme.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, che sia un cane o un gatto, molto spesso tende a porsi delle domande sul proprio amico peloso e sulle sue capacità. Una delle tante domande è proprio se Micio e Fido hanno la possibilità di vedere quando si trovano al buio.

Sapere se i nostri amici a quattro zampe sono in grado di vedere al buio può essere utile per capire se durante la notte i nostri amici pelosi possano girare per casa senza alcun problema. Vediamo allora nel seguente articolo se i cani e gatti possono vedere al buio.

I cani e i gatti possono vedere al buio?

Chi condivide la propria vita con un cane e un gatto molto spesso si domanda com’è la visione di quest’ultimo. Infatti solitamente si dice che i nostri amici a quattro zampe vedano in bianco e nero, ma non è affatto così.

Difatti grazie ai vari studi svolti durante questi anni, è stato scoperto che i cani e i gatti non vedono solo in bianco e nero ma riescono a vedere anche determinati colori. Tuttavia oltre alla visione o meno dei colori, un’altra domanda che ci si pone spesso è se i nostri amici a quattro zampe possano vedere quando si trovano al buio.

È importante saperlo, in quanto è risaputo che spesso i nostri gatti e i nostri cani di notte tendono a girovagare per casa e solitamente di notte le luci sono tutte spente, quindi per evitare che il gatto e il cane possano farsi male al buio, sarebbe opportuno sapere se i nostri amici a quattro zampe vedono al buio.

Come abbiamo detto i cani e gatti hanno una visuale molto differente rispetto alla nostra, infatti entrambi possono vedere meglio dell’essere umano quando vi è una scarsa illuminazione. Tuttavia in condizioni di buio totale, soprattutto i cani, hanno più difficoltà nel vedere, per questo motivo è necessario che ci sia anche una minima illuminazione affinché i nostri amici pelosi possano vedere dove mettere le zampe.

Quanto lontano vedono i cani e i gatti?

Oltre a sapere se i nostri amici a quattro zampe riescano a vedere al buio, sarebbe opportuno capire anche quanto lontano vedono cani e gatti. Secondo gli esperti la visione dei nostri amici pelosi è meno chiara rispetto a quella dell’essere umano. Ciò perché hanno meno capacità di distinguere i dettagli rispetto a noi esseri umani, nello specifico i gatti differentemente dai cani, vedono meno dettagli.

Affinché il cane possa vederci e quindi riconoscerci dovrebbe essere tre volte più vicino a noi, lo stesso vale anche se deve vedere e riconoscere un oggetto. Mentre il gatto, vedendo meno dettagli dei cani, deve avvicinarsi di più.

Tuttavia anche troppo vicino può essere difficile che il cane e il gatto possano riconoscere un oggetto o noi esseri umani. Quindi, affinché i gatti possano mettere a fuoco un oggetto devono stare a 25-36 cm di distanza da quest’ultimo, mentre i cani dai 33 ai 50 cm di distanza.