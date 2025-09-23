Cani e gatti: le razze più amate in Italia

Nel nuovo numero di Focus Storia si esplora come l’istruzione, oggi considerata un diritto fondamentale, sia stata per molto tempo un privilegio riservato a pochi. Il dossier principale, intitolato “Quando la scuola non era per tutti”, analizza l’evoluzione dell’istruzione nel tempo.

Inizialmente, le scuole erano accessibili solo ai maschi e alle classi privilegiate. Ordini religiosi si occupavano della formazione dei futuri leader, mentre il restante della popolazione era escluso da opportunità di apprendimento. Con il passare del tempo, sono state fatte alcune conquiste significative verso una maggiore accessibilità dell’istruzione.

Il percorso didattico era caratterizzato da maestri severi, libri di testo rudimentali e punizioni corporali. Ciononostante, figure come Maria Montessori hanno introdotto metodi innovativi, cambiando radicalmente l’approccio all’insegnamento. Questa evoluzione dell’istruzione rappresenta un viaggio interessante attraverso la storia, mostrando come la società sia progredita verso l’idea di un’educazione universale.