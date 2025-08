Cani e gatti in visita per il benessere degli anziani

Negli ultimi anni, l’importanza del legame tra animali domestici e le persone è emersa come un fattore chiave per il benessere psicologico. In Emilia-Romagna, una nuova iniziativa della Regione mira a rafforzare questa relazione, permettendo a cani e gatti di visitare i loro proprietari all’interno di strutture per anziani e persone con disabilità.

Il provvedimento approvato dalla giunta regionale stabilisce regole chiare per l’accesso degli animali d’affezione, rispondendo a studi che evidenziano come la presenza degli animali possa contribuire a ridurre ansia e stress. Le singole strutture definiranno regolamenti specifici, consentendo l’ingresso degli animali solo negli spazi comuni e nelle aree esterne, mentre le camere rimarranno generalmente escluse, salvo casi eccezionali.

Affinché un animale possa entrare, il proprietario deve presentare una richiesta scritta e dimostrare che l’animale è registrato all’anagrafe, coperto da assicurazione e in possesso di libretto sanitario. In aggiunta, sono richiesti guinzaglio e museruola per i cani e un trasportino per i gatti. Le strutture saranno responsabili di mantenere protocolli di igiene e pulizia dopo ogni visita, garantendo un ambiente sicuro per tutti.

L’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, ha sottolineato l’importanza di incoraggiare il legame affettivo tra animali e loro proprietari, affermando che questo legame non deve essere interrotto, ma supportato, soprattutto in situazioni di vulnerabilità.