Cani e gatti in viaggio: come proteggerli con una polizza

Con l’arrivo della stagione estiva, molti italiani scelgono di portare con sé in vacanza i propri animali domestici. Tuttavia, questo comporta una serie di preoccupazioni che i proprietari non possono trascurare.

Secondo un’indagine di Facile.it, oltre 7 milioni di italiani intendono viaggiare con i loro cani o gatti. Le maggiori ansie riguardano la possibilità di perdere l’animale, un timore condiviso da oltre il 40% dei proprietari, con una percentuale più elevata tra i giovani adulti. Altre preoccupazioni includono la salute dell’animale durante il viaggio, con il 38,8% dei proprietari che teme possibili malattie, e le difficoltà di adattamento ai nuovi ambienti, avvertite dal 30,9% degli intervistati, specialmente tra i più anziani.

Inoltre, alcuni temono che i loro animali si possano far male o danneggiare le strutture che li ospitano, preoccupazioni espresse rispettivamente dal 17,8% e dal 13,9% dei proprietari.

Nonostante le evidenti preoccupazioni, solo il 32,2% dei proprietari ha optato per una polizza assicurativa per gli animali. Questa copertura può fornire protezione attraverso la responsabilità civile e il rimborso delle spese veterinarie. I costi delle polizze sono accessibili, con premi che partono da 10 euro mensili. Alcune assicurazioni offrono anche servizi extra, come assistenza nella ricerca di strutture pet-friendly durante le vacanze.