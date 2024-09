Cani e gatti in sovrappeso? Scopri i rischi e come tenerli in forma.

L’obesità e il sovrappeso nei cani e nei gatti rappresentano una minaccia significativa per la loro salute, anche se i proprietari spesso non se ne rendono conto. È fondamentale comprendere il peso forma ideale per ogni animale, che varia in base a razza, taglia, età e condizioni ambientali. Ad esempio, un gatto domestico adulto dovrebbe pesare circa 4-5 kg, mentre un cane di taglia media dovrebbe oscillare tra 10 e 25 kg.

La corretta proporzione tra massa magra e massa grassa è essenziale e la misurazione della circonferenza pelvica può fornire indicazioni importanti sull’accumulo di grasso. Attualmente, quasi la metà degli animali domestici risulta in sovrappeso, situazione che spesso non viene percepita dai padroni, simile all’ignoranza dei cambiamenti graduali nei bambini. L’eccesso di peso può portare a gravi patologie che compromettono non solo la qualità della vita, ma anche la sua durata.

Per identificare se un animale è in sovrappeso senza l’uso della bilancia, è possibile osservare il suo corpo da un’angolazione alta e concentrarsi sulla sua circonferenza, oltre a eseguire un test tattile per verificare la percezione delle costole. Se le costole si sentono senza evidenti sporgenze, l’animale è in salute.

La prevenzione dell’obesità include una dieta adeguata e un regolare esercizio fisico. È importante che i proprietari comprendano la giusta quantità di cibo da somministrare, a seconda dell’età dell’animale. La scienza, in particolare la ricerca condotta da Hill’s, offre soluzioni utili per affrontare il problema dell’obesità, evidenziando l’importanza di una dieta con frutta e verdura ricche di fibre, che aiutano a stimolare il metabolismo e a bruciare i grassi in eccesso.

In conclusione, è cruciale agire in modo proattivo per garantire che i nostri amici a quattro zampe mantengano un peso forma sano, promuovendo una vita lunga e sana attraverso un’alimentazione equilibrata e attività fisica regolare. I controlli veterinari periodici sono fondamentali per monitorare il benessere degli animali domestici e prevenire problematiche legate all’eccesso di peso.