Cani e gatti in Senato? Cosa ne pensa La Russa?

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato alla convention di Fdi a Brucoli, in provincia di Siracusa, l’intenzione di autorizzare i senatori a portare i propri animali domestici in Aula. Questa proposta ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui quella ironica di Carlo Calenda, che ha commentato su social: “Finalmente le riforme che aspettavamo! L’Italia è salva”. La Russa ha chiarito che si esamineranno proposte per aprire alcune aree del Senato agli animali domestici, sottolineando che le riforme competono al Governo, mentre lui si limita a gestire le aule del Senato.

La senatrice Michaela Biancofiore, capogruppo di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie, ha accolto con entusiasmo l’annuncio di La Russa, sottolineando che si tratta di un riconoscimento dell’importanza degli animali domestici nelle famiglie italiane. Ha espresso gratitudine al presidente del Senato per la sua lungimiranza, evidenziando che la possibilità di portare animali negli uffici è già una pratica diffusa in molte aziende e istituzioni, come Google e Amazon. Secondo Biancofiore, il benessere degli animali in ufficio è scientificamente provato, e precedentemente c’era una discriminazione inaccettabile nel non consentire l’accesso agli animali domestici negli uffici legislativi.

La senatrice ha ricordato che, fino ad ora, si era fatto poco per promuovere il rispetto e la tutela degli animali, nonostante ci siano leggi a loro favore. Ha sottolineato che è essenziale che gli uffici legislativi diano un buon esempio se si vogliono combattere il fenomeno dell’abbandono e della violenza sugli animali. L’iniziativa di La Russa rappresenta quindi un passo avanti, non solo simbolico, ma significativo per chi ama gli animali, circa 32 milioni di famiglie italiane.

Biancofiore ha anche menzionato un evento precedente, la giornata mondiale del cane in ufficio, durante la quale aveva portato con sé il suo cane Puggy nella sede del Senato, dimostrando la propria convinzione riguardo all’importanza di riconoscere gli animali come parte integrante della vita quotidiana. La discussione continua sull’importanza di una legislazione che si adegui alle esigenze e ai cambiamenti sociali riguardanti la relazione tra gli esseri umani e gli animali.