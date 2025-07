Cani e gatti in salute: diventano donatori di sangue!

L’importanza della donazione di sangue non riguarda solo gli esseri umani, ma si estende anche agli animali, in particolare ai cani e ai gatti. L’Ospedale Didattico Veterinario ‘Mario Modenato’ dell’Università di Pisa ha lanciato una campagna per incoraggiare i proprietari a far donare il sangue ai propri animali.

Il servizio offre un check-up sanitario gratuito, fondamentale per valutare l’idoneità degli animali come donatori e monitorarne la salute nel tempo. Durante la visita, i veterinari effettuano una serie di esami: clinici, di sangue, di urine e feci, oltre a test per malattie infettive come Leishmania e FIV/FeLV, e per determinare il gruppo sanguigno.

La procedura di donazione dura circa 5-10 minuti. Gli animali possono proseguire la loro giornata normalmente e i proprietari li assistono per garantirne la posizione adeguata durante il prelievo. Nei gatti, a volte è necessaria una lieve sedazione per gestire lo stress. Ogni donatore riceve un libretto dove vengono annotate le donazioni effettuate.

La professoressa Veronica Marchetti, direttrice dell’ospedale, sottolinea come questa iniziativa si fondi su un atto di volontariato che unisce proprietari e animali in salute a favore di quelli in difficoltà. Le trasfusioni possono essere cruciali in molte situazioni cliniche, dalle emergenze chirurgiche alle malattie gravi, offrendo una possibilità di sopravvivenza agli animali bisognosi.