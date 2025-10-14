Cani e gatti in Lombardia: numeri allarmanti sugli abbandoni

In Lombardia, ci sono oltre 2 milioni di cani e 500 mila gatti, tutti dotati di microchip. A questi si aggiungono randagi e animali di proprietari irresponsabili. Negli ultimi mesi, oltre 8 mila animali sono stati accolti nei canili.

Secondo il “Report Cani e Gatti in Lombardia 2025” di Cucciolichepassione.it, la regione è leader in Italia per numero di animali domestici. Si stimano 2.484.207 animali microchippati, seguita da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Campania. Tuttavia, i dati non riflettono la reale presenza di animali, poiché non tutti i proprietari rispettano l’obbligo del microchip e mancano informazioni su randagi e colonie feline non monitorate. Sulla popolazione lombarda, si calcola un cane ogni 5,6 abitanti e un gatto ogni 35,6, segno dell’amore degli abitanti per gli animali.

D’altra parte, la Lombardia è al secondo posto in Italia per abbandono di animali, con 6.126 entrate nei canili sanitari e 2.076 nei canili rifugio. Questo fenomeno è probabilmente legato all’elevato numero di animali nella regione, rendendola la seconda, dopo la Campania, con 8.202 ingressi totali.

Le cause degli abbandoni seguono schemi stagionali: in estate si registra il 25-30% degli abbandoni annuali, mentre oltre il 30% avviene durante la stagione venatoria. Le motivazioni principali includono difficoltà economiche, gestione complicata di animali giovani, scarsa consapevolezza delle responsabilità e mancanza di strutture pet-friendly.

Circa il 27-30% degli abbandoni annuali in Italia riguarda cuccioli o animali sotto i 12 mesi. Si stima che tra 20.000 e 39.000 siano cuccioli, con un picco estivo. Per affrontare il problema, Cucciolichepassione.it ha creato una comunità online per supportare i proprietari nella cura e gestione degli animali, evitando l’abbandono.