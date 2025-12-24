Cani e gatti in Italia

9.4 C
Molti considerano l’idea di regalare un cucciolo di cane o gatto durante il Natale. Tuttavia, secondo Alessandra Ferrari dell’area animali familiari della Lega Anti Vivisezione (LAV), questo non è un buon approccio. I cuccioli sono esseri viventi e non dovrebbero essere considerati regali. La scelta giusta è invece l’adozione consapevole, che significa che in famiglia deve essere una decisione condivisa.

La LAV sottolinea che ad oggi ci sono oltre 70mila cani che vivono nei canili in attesa di una famiglia. L’organizzazione ritiene che l’antidoto più importante sia la prevenzione, ovvero l’informazione su cosa significa e comporta vivere con un cane o un gatto. Questo richiede un impegno sia economico sia in termini di tempo da dedicare. Secondo la LAV, vivere con un cane o un gatto può essere meraviglioso, ma richiede un impegno consapevole e responsabile.

