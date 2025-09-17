Cani e gatti in Italia: il legame tra generazioni diverse

L’affetto che molti proprietari provano per i loro animali domestici è evidente: l’87% degli intervistati riconosce che la vita è migliorata grazie ai loro cani e gatti. Tuttavia, le modalità di espressione di questo legame variano tra le diverse generazioni. Un’indagine condotta da Ipsos per Purina, su un campione di 1.000 italiani proprietari di animali, ha rivelato queste differenze.

Per i giovani della Gen Z, gli animali domestici sono una “Emotional Dynamo”, un fonte di energia e affetto. Questi ragazzi non si limitano a considerare il loro pet come un semplice compagno, ma vedono in lui un supporto per il benessere emotivo. Il 32% afferma di aspettarsi amore dal proprio animale e il 96% lo considera un antidoto alla solitudine.

I Millennials, d’altra parte, vedono il cane o il gatto come una “Parenting Gymnasium”, una prima esperienza significativa di responsabilità affettiva. Il 61% li considera quasi come figli, e il 23% riconosce l’arrivo di un animale domestico come una pietra miliare nella vita.

La Generazione X percepisce i loro animali come un “Family Catalyst”, che contribuisce a unire la famiglia e a portare serenità in una vita frenetica. Tuttavia, molti di loro esprimono frustrazione per la mancanza di tempo da dedicare ai loro pets.

Infine, per i Baby Boomers, gli animali sono dei “Everyday Companion”, che arricchiscono le routine quotidiane e offrono compagnia, senza sostituire le interazioni umane. Sebbene conservino un legame profondo con i loro animali, mantengono una distinzione tra il loro ruolo e quello degli esseri umani.

Queste differenze nelle aspettative e nelle esperienze tra le generazioni rivelano come il legame con gli animali domestici possa influenzare il benessere emotivo in modi unici e diversificati.