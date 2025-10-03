Cani e gatti in Italia: guida ai migliori alimenti per animali

Le tecnologie come i cookie vengono utilizzate per memorizzare e accedere alle informazioni dei dispositivi. Questi strumenti ottimizzano l’esperienza di navigazione e mostrano annunci personalizzati. Il consenso a tali tecnologie permette di elaborare dati relativi al comportamento di navigazione e identificatori univoci. La mancanza di consenso o la sua revoca possono compromettere alcune funzionalità del sito.

La prima categoria riguarda l’archiviazione tecnica necessaria per l’uso di servizi specifici richiesti dagli utenti. Questa operazione è fondamentale per consentire la trasmissione di comunicazioni su reti elettroniche.

La seconda categoria si concentra sulle preferenze degli utenti. L’accesso a queste informazioni è necessario per memorizzare scelte personali che non sono obbligatorie per l’utente o l’abbonato.

La terza categorie interessa le statistiche. Qui, l’archiviazione tecnica viene utilizzata esclusivamente per scopi statistici, permettendo di raccogliere dati anonimi. Senza particolari requisiti legali, queste informazioni non possono essere di norma associate a specifici individui.

Infine, la quarta categoria è dedicata al marketing. In questo caso, l’archiviazione tecnica è utilizzata per creare profili utenti, inviare pubblicità e tracciare il comportamento degli utenti su vari siti web. Anche in questo caso, l’operazione è condotta in modalità anonima.