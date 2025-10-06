Cani e gatti in adozione a Gogna: peggiora la situazione felina

Le adozioni di cani stanno superando gli ingressi nel canile comunale di Gogna, con un numero crescente di animali che trovano nuove famiglie. Attualmente, ci sono 69 cani in struttura, e dall’inizio dell’anno, 53 di essi sono stati adottati, mentre 55 nuovi cani sono stati accolti. Questa situazione positiva è il risultato dell’impegno dei volontari dell’Enpa e della sensibilità dei cittadini.

Nel 2024, si erano registrati 83 ingressi e 92 adozioni, con una media di 69 animali ospitati. Marco Toniato, presidente dell’Enpa, si dichiara soddisfatto sulla situazione canina, pur sottolineando che i gatti si trovano in una condizione critica. Infatti, durante l’estate, oltre 400 gatti sono stati accolti dai volontari, un numero insostenibile, dovuto anche al fenomeno del randagismo, specialmente nelle aree come il cimitero maggiore, diventato un punto di abbandono.

Per far fronte all’emergenza, l’Enpa dispone di un’area temporanea vicino al cimitero, ma è insufficiente. Si attende la costruzione di un’oasi felina, un centro dedicato alla cura dei gatti e di altri piccoli animali, in co-progettazione con il Comune. Dopo aver vinto un bando, gli incontri con l’amministrazione comunale inizieranno a breve, ma ci vorrà tempo prima che la struttura sia pronta.

Nel frattempo, l’Enpa esorta i cittadini a sterilizzare i propri gatti, quale metodo efficace per contenere le nascite e affrontare un’emergenza che si ripresenta annualmente.