Situazioni uniche con denominatore comune

L’arrivo di un figlio è forse la maggiore trasformazione di una famiglia. Le piccole cose di tutti i giorni, ma anche le certezze che ci hanno accompagnato, vengono messe un po’ a soqquadro. Per bipedi e quadrupedi comincia una nuova giostra. Gli stati emotivi, le relazioni, le priorità e l’ambiente di vita, sperimentano alti e bassi da montagne russe le cui conseguenze sono difficili da prevedere a priori. Cani e gatti, in questa dinamica in divenire, per trovare il loro posto nelle mutate condizioni ambientali, devono potersi fidare pienamente dei proprietari, facendosi guidare nella transizione. Nel caso in cui fossero preesistenti rigidità cognitive, instabilità o conflittualità relazionali, stati di disagio (o più semplicemente poche competenze), l’arrivo di un bambino potrebbe essere la fatidica goccia che fa traboccare un vaso già colmo.A complicare la situazione, si aggiunge il fatto che l’arrivo del neonato determina una serie di cambiamenti ormonali nella donna consistenti in un generale innalzamento del livello fisiologico di allarme: tutto viene percepito come più pericoloso e la stessa presenza degli animali può essere sentita come minacciosa per l’integrità del neonato. In conseguenza di questo mutamento, situazioni che con il proprio pet prima non destavano particolari problemi vengono adesso percepite come intollerabili: resto sempre sorpresa da come il pet passi dalla condizione di “figlio unico prediletto” a quella di possibile aggressore.Dalla mia prospettiva di veterinario esperto in comportamento ho potuto osservare nel corso degli anni una crescente sensibilità a riguardo che, sempre di più, vedo sfociare nel rafforzarsi di una cultura della prevenzione. Le persone si attivano per tempo coinvolgendo gli esperti del settore (veterinari esperti in comportamento o istruttori cinofili) per essere aiutati nell’inserimento del bambino in una famiglia con cani e gatti. Si tratta di un intervento ad elevata complessità nel quale il margine di errore deve essere minimo. In questa condizione d’intervento, gli incidenti di percorso comportano grandi traumi sia per la famiglia che per i nostri compagni a quattro zampe che spesso, quando le cose non vanno a buon fine, rischiano la radiazione dal nucleo familiare finendo in canile o in gattile.

Il fatto che ogni famiglia abbia delle caratteristiche irripetibili che la rendono unica ci impedisce di stilare un elenco esaustivo di buone pratiche, valido erga omnes, per aiutare il pet a gestire l’arrivo del bambino. Tuttavia, in questa riflessione, cercherò di enucleare una serie di accortezze minime: una sorta di bussola, che aiuti i naviganti a mantenere costante la barra della navigazione. Con l’arrivo di un figlio, tendenzialmente, la casa diventa un posto centrale nella vita della famiglia. Il numero di ore trascorse fra le mura domestiche cresce esponenzialmente e spesso, soprattutto nel primo periodo, si potrebbe verificare un via vai di persone maggiore del solito. L’ambiente domestico si arricchisce di nuovi oggetti e strumenti (carrozzine, giocattoli ecc), gli spazi di casa si modificano strutturalmente e nella modalità d’uso. Assistiamo ad un cambiamento, anche radicale, del significato precedentemente attribuito agli spazi. Una stanza, prima territorio anche dell’animale, viene ora dedicata esclusivamente al bambino. O, ancora, il letto matrimoniale nel quale si facevano dei piacevoli riposini in compagnia del nostro pet diventa zona di allattamento off limits.

Prima dell’arrivo del bambino

È importante che queste nuove abitudini vengano proposte al pet prima dell’arrivo del neonato in modo tale che, nel momento del cambiamento, la frustrazione non sia direttamente ed esclusivamente collegabile all’arrivo del bambino, eliminando così il rischio di aggressione che tanto spazio occupa nella testa dei neo genitori. Di seguito alcune buone pratiche:

1) Suddividere chiaramente gli ambienti/zone domestiche: questo aspetto è importante per permettere alla famiglia e al pet di avere delle zone di sicurezza, isolamento e defaticamento che, nel caso del gatto, potranno essere zone alte della casa (come mensole o librerie) dove il bambino non arrivi quando comincerà a muoversi.

2) Socializzare il pet a oggetti e persone nuove prima dell’arrivo del bambino: il pet all’inizio potrebbe essere curioso o spaventato ed è meglio affrontare queste situazioni prima dell’arrivo del neonato per scongiurare incidenti.

3) Ristrutturare il ruolo del pet: è di grande importanza comprendere il ruolo che il pet si è ritagliato nel corso del tempo in un certo nucleo familiare. Soprattutto nel caso del cane, se pensiamo abbia un ruolo da “leader” o coordinatore, la sua percezione andrà subito modificata per evitare che possa prendere iniziative sbagliate nei confronti del bimbo. Il pet potrà partecipare nelle attività ma dovrà delegare completamente ai genitori la sua gestione. Fondamentale per questa transizione è accettare e accogliere che tutti i ruoli verranno ridefiniti e che quindi è utile ridefinire anche il suo, trovandogli una collocazione relazionale più funzionale al suo benessere con l’arrivo di un figlio.

4) Diversificare le figure di attaccamento per il pet: altra questione fondamentale ha a che vedere con l’abituare l’animale a fare riferimento ad altre figure rispetto alla futura madre, dato che la sua occupazione di cura sarà indirizzata al neonato in modo piuttosto esclusivo per un lasso di tempo considerevole. Questo punto assume un rilievo centrale soprattutto nel caso in cui preesistano relazioni simbiotiche con un membro specifico della famiglia. I subentranti (papà o altre figure come dog o cat sitter) devono essere introdotti per tempo: è bene che questo cambiamento non coincida con l’arrivo del neonato.

5) Aumentare le competenze del pet: un cane che sa stare in molteplici contesti è maggiormente coinvolgibile in nuove abitudini di vita quotidiana e questo riduce la sofferenza per l’impoverimento relazionale che, generalmente, si determina in coincidenza con l’arrivo del neonato. Quanto detto, naturalmente, è maggiormente possibile con il cane.

6) Migliorare la comprensione della comunicazione del pet: è fondamentale imparare tutti i segnali comunicativi dell’animale, soprattutto i segnali di disagio e di stress che se non gestiti in modo opportuno possono sfociare in comportamenti aggressivi. Comprendere i segnali di frustrazione dell’animale permette al genitore di intervenire allontanando il pet dal bambino evitando in questo modo che cani e gatti, stanchi di non essere tutelati, si facciano giustizia da soli.

L’aiuto di un esperto è la scelta migliore

Ecco alcuni utili consigli di una transizione assai delicata, che sarebbe bene attraversare insieme a un esperto. Solo lui potrà fare uno studio della struttura caratteriale ed esperienziale dei pet, del loro ruolo e dei loro compiti all’interno di quella specifica famiglia.

Con tutta probabilità, l’esperto non lavorerà solo con i genitori del bambino ma estenderà il progetto educativo anche a tutta la cerchia familiare, che potrebbe stringersi attorno alla diade mamma-bambino. Infatti, l’arrivo di un figlio, porta con sé, spesso, la frequentazione e il potere decisionale anche di una cerchia più ampia di parenti, amici ed esperti che vanno coinvolti ad hoc per avere maggiore successo nell’intervento.

Il pediatra

In conclusione, questo radicale cambiamento della famiglia porta con sé, giustamente, molte preoccupazioni, paure o dubbi. Sono convinta che il più grande investimento nella prevenzione di problematiche tra l’animale e il bambino si ottenga con una corretta e profonda informazione. Proprio per questo motivo e allo scopo di sfatare definitivamente alcune credenze sbagliate che portano cani e gatti ad essere estromessi dalle famiglie in dolce attesa, concludo riportandovi le parole di Francesco Giura, neonatologo presso la Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, con il quale ho spesso il piacere di fare incontri informativi: “Per quanto riguarda le zoonosi non è vero che non ci sono rischi sanitari anche se il pet è regolarmente controllato e vaccinato. Esistono malattie che sono trasmissibili, ma che sono facilmente prevenibili evitando che il bambino o la madre in gravidanza vengano in contatto con le deiezioni. Ciò nonostante solo raramente gli animali sono direttamente fonte di infezione: solitamente i germi sono trasmessi all’uomo da acqua e cibi contaminati. Le zoonosi possono rappresentare un rischio più serio soprattutto per persone con sistema immunitario compromesso o che si trovino in particolari condizioni di salute. Comunque il rischio di trasmissione è tanto più basso quanto più regolarmente e correttamente il pet è controllato a livello veterinario”.

* esperta in comportamento animale. Ha collaborato con Elena Setnikar, Istruttore cinofilo SIUA.