Cani e gatti che non perdono pelo: le migliori razze ipoallergeniche per chi è allergico

Quasi il 70% delle case italiane ospita un animale domestico, elemento che arricchisce la vita quotidiana. Tuttavia, per chi soffre di allergie, la presenza di cani e gatti può rappresentare una sfida. I sintomi allergici, come rinite, asma, irritazioni agli occhi e pruriti cutanei, possono essere debilitanti. Contrariamente a quanto si pensi, non è il pelo a scatenare le allergie, ma le proteine presenti nella saliva, nelle urine e nelle cellule epiteliali degli animali. Il pelo funge da veicolo per questi allergeni, intrappolando anche polvere e pollini.

Per le persone allergiche, l’adozione di razze ipoallergeniche diventa una soluzione importante. I gatti, come il Siberiano, il Blu di Russia e il Balinese, producono livelli più bassi di FelD1, la proteina responsabile delle allergie feline. Analogamente, tra i cani, razze come il Bedlington Terrier, il Bichon Frisé e l’Irish Water Spaniel rilasciano meno allergeni. Questi cani possiedono manti che non cadono facilmente e necessitano di toelettature regolari, riducendo ulteriormente la diffusione degli allergeni.

È cruciale mantenere un ambiente pulito per minimizzare l’esposizione agli allergeni. Ciò include l’uso di purificatori d’aria, la pulizia frequente di tessuti e superfici, e una buona ventilazione degli spazi. È importante notare che le allergie possono svilupparsi anche in età adulta. In caso di sintomi, è consigliabile consultare un allergologo per una diagnosi e un piano di gestione adeguato. Con l’approccio giusto, chi è allergico può comunque godere della compagnia di un animale domestico.