23.6 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Animali

Cani e gatti cercano casa a Pontedellolio dopo tragedia

Da StraNotizie
Cani e gatti cercano casa a Pontedellolio dopo tragedia

Si sta lavorando intensamente per trovare una nuova casa ai gatti e ai cani che vivevano con Daniela Battista, una donna di 65 anni deceduta in un incidente stradale. Daniela è stata investita mentre camminava lungo la statale Valnure, nei pressi di Pontedellolio.

Dopo la tragedia, il Comune di Pontedellolio, insieme a volontari delle associazioni animaliste, ha subito avviato le procedure per prendersi cura dei sette cani e dei sette gatti lasciati dalla donna. Tra i gatti ci sono sei cuccioli, di età compresa tra 3 e 7 mesi, di cui cinque sono femmine. I cani comprendono quattro esemplari di maremmano, due pastori tedeschi e un bassotto che era in compagnia di Daniela al momento dell’incidente. Quest’ultimo è stato recuperato la sera stessa dagli operatori di “Fare Ambiente”, che collaborano con il Comune e la polizia locale.

Il sindaco Alessandro Chiesa ha comunicato che tutti i cani sono stati presi in carico e temporaneamente trasferiti al canile comunale di Piacenza. Se non si presenteranno eredi, essi potranno essere adottati. Anche alcune galline di Daniela sono state affidate a famiglie locali.

La raccolta dei cani è stata una sfida, dato che erano abituati a un ambiente familiare e quindi diffidenti verso gli estranei. Tuttavia, con pazienza, gli operatori sono riusciti a guadagnarsi la loro fiducia. Nonostante il cambiamento di vita, si spera che questo sia solo un passaggio temporaneo. I gatti sono stati affidati a volontari che cercano famiglie adottive, con aggiornamenti pubblicati sulla pagina Facebook “Sei di Pontedellolio se…”.

Una volontaria ha lanciato un appello per aiutare a garantire un futuro felice agli animali, ricordando la generosità di Daniela, la quale ha sempre accolto cani e gatti bisognosi. Durante la serata dell’incidente, Daniela stava camminando con il suo bassotto in una zona non illuminata quando è stata investita da un automobilista.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Corinaldo, il Borgo delle Marche più amato d’Italia
Articolo successivo
Concerto per la Prevenzione a Novi Ligure con Sax Quartet
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.