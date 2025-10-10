Cani e gatti cercano casa a Pontedellolio dopo tragedia

Si sta lavorando intensamente per trovare una nuova casa ai gatti e ai cani che vivevano con Daniela Battista, una donna di 65 anni deceduta in un incidente stradale. Daniela è stata investita mentre camminava lungo la statale Valnure, nei pressi di Pontedellolio.

Dopo la tragedia, il Comune di Pontedellolio, insieme a volontari delle associazioni animaliste, ha subito avviato le procedure per prendersi cura dei sette cani e dei sette gatti lasciati dalla donna. Tra i gatti ci sono sei cuccioli, di età compresa tra 3 e 7 mesi, di cui cinque sono femmine. I cani comprendono quattro esemplari di maremmano, due pastori tedeschi e un bassotto che era in compagnia di Daniela al momento dell’incidente. Quest’ultimo è stato recuperato la sera stessa dagli operatori di “Fare Ambiente”, che collaborano con il Comune e la polizia locale.

Il sindaco Alessandro Chiesa ha comunicato che tutti i cani sono stati presi in carico e temporaneamente trasferiti al canile comunale di Piacenza. Se non si presenteranno eredi, essi potranno essere adottati. Anche alcune galline di Daniela sono state affidate a famiglie locali.

La raccolta dei cani è stata una sfida, dato che erano abituati a un ambiente familiare e quindi diffidenti verso gli estranei. Tuttavia, con pazienza, gli operatori sono riusciti a guadagnarsi la loro fiducia. Nonostante il cambiamento di vita, si spera che questo sia solo un passaggio temporaneo. I gatti sono stati affidati a volontari che cercano famiglie adottive, con aggiornamenti pubblicati sulla pagina Facebook “Sei di Pontedellolio se…”.

Una volontaria ha lanciato un appello per aiutare a garantire un futuro felice agli animali, ricordando la generosità di Daniela, la quale ha sempre accolto cani e gatti bisognosi. Durante la serata dell’incidente, Daniela stava camminando con il suo bassotto in una zona non illuminata quando è stata investita da un automobilista.