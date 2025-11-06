13.9 C
Cani e gatti al ristorante: Italia sempre più pet-friendly

In Italia, circa il 40% delle persone ha portato il proprio cane o gatto al ristorante, riflettendo un cambiamento significativo nel concetto di socialità. Gli animali domestici non sono più solo compagni, ma veri e propri membri della famiglia, presenti anche nei momenti di convivialità.

Secondo un’indagine condotta da TheFork, il 75% degli intervistati è favorevole all’accoglienza di animali nei ristoranti. Solo una piccola percentuale, circa l’1%, ha riferito esperienze negative con locali che rifiutano categoricamente gli animali. Con oltre 21 milioni di cani e gatti nelle case italiane, è naturale che i ristoratori si stiano adattando a una clientela sempre più “pet-friendly”: il 18% degli italiani porta spesso il proprio animale a cena, e il 21% lo fa solo occasionalmente. Molti, inoltre, sono curiosi di provare questa esperienza.

Per rispondere alla crescente domanda, molti ristoranti hanno iniziato a implementare piccoli accorgimenti, come ciotole d’acqua, spazi riservati e personale attento. Tuttavia, ci sono ancora richieste da soddisfare: un italiano su cinque desidererebbe trovare nei ristoranti menù dedicati agli animali, con alimenti sicuri e bilanciati. Tra le richieste più comuni ci sono ciotole d’acqua (77%), personale gentile (44%), zone riservate (20%) e snack omaggio (27%).

Questo crescente interesse per l’ospitalità pet-friendly dimostra come portare il proprio animale al ristorante sia un modo per socializzare senza rinunciare alla compagnia dei propri amici a quattro zampe, rendendo l’esperienza culinaria inclusiva per tutti.

