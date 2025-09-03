Cani e gatti abbandonati salvati a Bovisio Masciago

Due cani, un cucciolo di pochi mesi e la sua madre, insieme a due gatti abbandonati, sono stati trovati in un’abitazione a Bovisio Masciago. Gli animali erano rimasti senza cibo né acqua per settimane, poiché la proprietaria era irreperibile.

Le Guardie Zoofile dell’Oipa, in collaborazione con Ats Brianza, sono intervenute dopo una segnalazione. Al loro arrivo, hanno riscontrato che il cucciolo e la madre erano visibilmente denutriti, così come i due gatti, che presentavano anche infestazioni da pulci. Gli animali vivevano in condizioni igieniche estremamente precarie, circondati da cumuli di rifiuti e deiezioni, con un’aria talmente irrespirabile da rendere la situazione allarmante.

Non c’era cibo a disposizione, tranne una ciotola con poca acqua sporca. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e per detenzione inadeguata. I cani e i gatti sono stati recuperati e sottoposti a cure veterinarie di emergenza.

Il Coordinatore provinciale del Nucleo di Monza e Brianza, Stefano Felice, ha dichiarato che la situazione è stata preoccupante, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche grazie alla segnalazione che ha permesso l’intervento. Ha sottolineato l’importanza di segnalare casi di maltrattamento o incuria, ricordando che un gesto semplice può fare la differenza per la vita degli animali in difficoltà.