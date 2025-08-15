27.5 C
Roma
venerdì – 15 Agosto 2025
Animali

Cani e gatti abbandonati in Italia: una crisi allarmante

Da StraNotizie
Negli ultimi mesi, un numero preoccupante di cani e gatti è stato abbandonato o sono stati ceduti ai canili in Italia. Secondo l’Aidaa, oltre 15 mila animali sono stati registrati dal primo giugno, con quasi il 20% di questi che riguarda cani di razze come pitbull e altri molossi.

Se si considera l’intero anno, gli abbandoni superano i 40 mila, con circa 26 mila cani e 14 mila gatti. Questo trend si allinea con quanto avvenuto negli anni precedenti. Palermo è una delle città con il maggior numero di cessioni, con diverse centinaia di casi in appena due mesi. A livello regionale, le aree più colpite includono la Sicilia e il Lazio, seguite da Lombardia, Puglia e Abruzzo. Attualmente, nei canili italiani si trovano circa 150 mila cani.

Gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente sottolineano che pur trattandosi di dati parziali, le cifre indicano una situazione allarmante. Anche durante l’estate, gli abbandoni di cani e gatti rimangono un problema grave, senza segni di miglioramento. Le remissioni di proprietà e gli abbandoni continuano a crescere, evidenziando l’urgenza di interventi più efficaci per affrontare questa questione.

