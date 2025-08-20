Cani e gatti abbandonati in Italia: allerta estiva 2025

Dall’inizio di giugno, in Italia sono stati abbandonati o consegnati ai canili oltre 15.000 cani e gatti, secondo l’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. Tra questi, quasi il 20% sono pitbull o altre razze molosse. Se si guarda all’intero anno, le stime superano già i 40.000 animali, suddivisi in circa 26.000 cani e 14.000 gatti. Questa situazione si allinea ai trend degli ultimi anni, con la Sicilia e il Lazio che risultano essere tra le regioni più colpite. Palermo è in cima alla lista delle città con il maggiore numero di remissioni di proprietà, seguita dalla provincia di Agrigento.

Negli ultimi due mesi, si stima che in provincia di Agrigento siano stati registrati circa 400 casi di abbandono, con un aumento nei comuni costieri e in alcune aree interne. I canili, come quello di Aragona e altre strutture convenzionate, stanno affrontando un incremento deglialaflussi di animali, soprattutto durante l’estate, periodo in cui i controlli nelle località turistiche portano al recupero di animali vaganti.

L’Aidaa avverte che, anche durante l’estate, gli abbandoni di cani e gatti rappresentano una costante preoccupante e non ci sono segnali di miglioramento. Questo fenomeno ha ripercussioni non solo sugli animali, ma anche sui costi di gestione sostenuti dai Comuni e sulla pressione delle strutture di accoglienza.