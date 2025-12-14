8.6 C
Cani e dipendenza da giocattoli

Un recente studio scientifico rivela che alcuni cani manifestano una “motivazione eccessiva” verso giocattoli, con fissazione, ansia e crisi di astinenza quando l’oggetto viene tolto. Questo fenomeno assomiglia sorprendentemente alle dipendenze comportamentali umane e impone maggiore attenzione sul benessere dei nostri animali domestici.

Quando un cane ha un giocattolo preferito, tenerlo in bocca o rincorrerlo può sembrare normale e innocuo. Tuttavia, per alcuni animali quel rapporto con il giocattolo diventa qualcosa di più intenso: una spinta compulsiva che ricorda quella umana verso giochi d’azzardo o videogiochi. Uno studio condotto su 105 cani ha mostrato che 33 di loro mostrano segni compatibili con una “motivazione eccessiva” al gioco, che include fissazione, incapacità di distrarsi, ricerca costante del giocattolo e forte disagio quando questo viene reso inaccessibile.

In prove sperimentali, alcuni cani ignorano persino bocconcini o la presenza del padrone se il giocattolo è fuori portata; altri mostrano agitazione, vocalizzazioni, movimenti ripetitivi o tentativi disperati di recuperare l’oggetto. Questi comportamenti assomigliano molto a quelli classificati negli esseri umani come “dipendenza comportamentale” – cioè un’attrazione eccessiva e incontrollabile verso azioni inizialmente gratificanti.

I segnali che indicano una possibile dipendenza includono: fissazione su un unico tipo di giocattolo, rifiuto di cibo o interazioni sociali in sua assenza, agitazione intensa quando il giocattolo è tolto, persistente attivazione emotiva anche dopo lungo tempo, e incapacità di distogliere l’attenzione da quell’oggetto. Se il cane mostra segni di fissazione, agitazione o eccessiva dipendenza dal giocattolo, il primo passo è ridurre l’accesso continuo a quell’oggetto, alternando giochi, attività fisica, passeggiate e stimoli diversi. Offrire varietà aiuta a ridurre la dipendenza da un singolo oggetto. È utile anche monitorare il comportamento dopo la rimozione del giocattolo e, se necessario, consultare un veterinario comportamentalista.

