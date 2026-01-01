10 C
Cani dispersi a Firenze dopo botti

Cani dispersi a Firenze dopo botti

A Firenze, Prato e Lucca, il Gruppo di emergenza della Lav ha soccorso sei cani e ricevuto oltre 50 chiamate e segnalazioni. Le ricerche dei cani dispersi continueranno fino ai primi giorni di gennaio. L’Unità di Emergenza LAV è stata attiva offrendo supporto sul territorio e intervenendo per il soccorso di animali dispersi, con due ambulanze veterinarie e altri mezzi privati a disposizione.
Un cane anziano e cieco si era perso e vagava nel centro di Prato, mentre tre cani sono stati trovati in mezzo alla strada al buio e spaventati dai rumori dei botti a Firenze e anche a Calenzano. L’Unità d’Emergenza ha ricevuto oltre 50 telefonate tra le 20 e le 4 di notte. Le ricerche degli animali ancora dispersi proseguono.
Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità d’Emergenza Lav, ha dichiarato che è necessario porre fine allo “spettacolo” dei botti che mette a rischio animali e umani. La Lav chiede al Governo e al Parlamento di agire quanto prima con una legge nazionale di divieto dei botti, a fronte delle 103mila firme raccolte.

