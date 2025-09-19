Cani di grossa taglia in aereo: nuove regole in Italia

Il 23 settembre inizierà la possibilità di trasportare cani di taglia grande in cabina sugli aerei. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che i proprietari di animali domestici potranno ora viaggiare con i loro amici a quattro zampe più pesanti, fino adesso limitati al trasporto in stiva.

L’annuncio è stato fatto durante il secondo Italian Pet Summit, organizzato dal Sole 24 Ore. Il ministro ha spiegato che la questione degli animali domestici ha importanti implicazioni economiche e sociali, evidenziando anche il traguardo raggiunto in precedenza: la rimozione del limite di peso di 8-10 chili per il trasporto aereo, una notizia che ha avuto risonanza anche all’estero. Questo cambiamento è stato possibile grazie a una delibera dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che ha approvato il trasporto in cabina di animali con un peso superiore a quello precedente.

A partire dal 23 settembre, i cani che superano i 10 chili potranno viaggiare in cabina. Tuttavia, le compagnie aeree potrebbero stabilire procedure specifiche per il trasporto di animali di grande taglia. Gli animali che voleranno in cabina dovranno essere sistemati in trasportini omologati, che potranno essere posizionati anche sopra i sedili. È importante notare che il passaggio vicino alle uscite di emergenza non dovrà essere ostruito e non si dovranno compromettere le operazioni dell’equipaggio. I trasportini dovranno inoltre essere fissati con le cinture di sicurezza.