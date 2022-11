Cani compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale. Vediamo quali queste razze e le loro principali caratteristiche.

Per quanto alcune razze riescano a vivere bene, indipendentemente dalla presenza costante del loro padrone, talvolta necessitano di una compagnia di un loro simile.

Nel caso del Cane da pastore della Russia meridionale pur essendo un cane che ama vivere all’aperto e non soffre il lungo distacco con il suo padrone, gradisce la presenza di un amico a quattro zampe.

Attenzione, però che le razze di cani compatibili con il Cane da pastore della Russia devono essere valutate sulla base di un carattere accondiscendete e con uno stile di vita piuttosto simile.

Ciò è fondamentale in quanto si tratta di una razza con un’indole piuttosto predominante, indipendente e poco malleabile.

Quali sono, quindi le razze di cani compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale? Scopriamole insieme.

Cani compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale

In questo articolo, vi andremo a suggerire alcune delle razze di cani compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale.

Per poter affiancare un amico a quattro zampe al vostro Cane da pastore della Russia meridionale, è importante però, conoscere innanzitutto, le caratteristiche e lo stile di vita proprio di questa razza.

Perciò, possiamo dirvi che il Cane da pastore della Russia meridionale è un cane potente, compatto, equilibrato, ben muscoloso di circa 60-70 cm e pesa dai 50 ai 60 kg.

Caratterialmente molto coraggioso, fiero, intelligente ma anche dominante ed estremamente reattivo.

La socializzazione risulta, in questo caso, essere fondamentale, già fin da cucciolo.

Ecco perché, occorre valutare bene quali sono le razze di cani compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale, onde evitare scontri.

Ecco l’elenco delle principali razze cani compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale:

San Bernardo;

Grande Anglo-Francese

Pastore Tedesco;

Cane da pastore Beauce;

Cane da pastore di Brie.

San Bernardo

Il San Bernardo, essendo un cane docile e pacato rientra tra le razze compatibili con il Cane da pastore della Russia meridionale.

Il San Bernardo è un cane tollerante e paziente oltre che verso altre razze, anche con i bambini, come infatti lega con tutti i componenti della famiglia compresi gli animali.

È destinato alla guardia e alla difesa, anche se estremamente docile.

In passato, veniva impiegato per accompagnare i viaggiatori e per ritrovare quelli che si erano persi nella neve e nella nebbia.

Oggi è considerato il cane nazionale svizzero, si tratta di un cane con un’altezza che varia tra i 70 a 90 cm e un peso che oscilla intorno ai 90/100 kg.

Grande Anglo-Francese Tricolore

Il Grande Anglo-Francese Tricolore, essendo abituato a vivere in branco riesce ad essere compatibile con altri cani.

Il Grande Anglo-Francese Tricolore, in passato era impiegato come cane da soma per cacciare selvaggina di grandi dimensioni (come cervi, cinghiali e caprioli o animali più piccoli come la volpe).

Ad oggi, invece, è stato preferito come cane da compagnia, ma non è da disprezzare nemmeno come guardia dell’abitazione.

Il Grande Anglo-Francese Tricolore preferisce stare all’aperto, pur adattandosi bene alla vita in appartamento.

Possiede un temperamento calmo ed equilibrato, generalmente mansueto, ama vivere a contatto con il proprio padrone ed è invece un po’ diffidenti con gli estranei.

È anche molto determinato ed indipendente, ma molto socievole con la famiglia, dolce, amichevole e tenero con i bambini.

Si tratta di un cane di taglia medio-grande, ben proporzionato, muscoloso, dalle gambe e dalle orecchie lunghe.

Le sue misure sono da 60 a 70 cm al garrese e pesa tra 34,5-35,5 kg.

Pastore Tedesco

Il Pastore Tedesco è un cane con un’energia da vendere. Si tratta di un leader ma comunque malleabile.

Si tratta di una razza molto versatile, coraggi, leale, anch’esso è stato allevato per allevare e proteggere il bestiame.

Si adatta a qualsiasi genere di clima, ma tollera meglio il freddo che il caldo proprio come il Pastore della Russia meridionale e come quest’ultimo predilige stare all’aperto.

Il Pastore Tedesco è in grado di vivere in famiglia senza e con bambini, con cui va molto d’accordo e se ne prende cura.

Si tratta di un cane di media grandezza e data la sua energia necessita di esercizio quotidiano.

Cane da pastore Beauce

Il Cane da pastore di Beauce è in grado di svolgere pure compiti diversi.

Come infatti, è in grado di essere un buon cane da guardia, da ricerca e da soccorso, essendo dotato di indole molto coraggiosa.

Il Cane da pastore Beauce, è equilibrato, sensibile, intelligente, adattabile e predisposto all’addestramento.

Nasce come cane guida di greggi ma ad oggi è molto versatile. Inoltre se ben socializzato fin da cucciolo, può condividere tranquillamente gli spazi con altri cani, tra cui il Cane da pastore della Russia meridionale.

Lega tantissimo con la famiglia umana e adora i bambini, con cui spesso lavora nella Pet Therapy.

Si tratta di un cane di taglia grande, massiccio, squadrato e ben proporzionato, misura circa 62-70cm e pesa circa 40kg.

Cane da pastore della Russia meridionale: razza, caratteristiche, carattere e salute

Cane da pastore di Brie

Il Cane da pastore di Brie è dotato di indole coraggiosa e con una buona capacità di affrontare diversi problemi.

Il Cane da pastore di Brie è considerato un buon cane da guardia, da ricerca e da soccorso.

È amorevole e docile, con la sua famiglia umana, ma lo caratterizza una volontà decisa.

Ama stare con i bambini e spesso viene adoperato anche nella Pet Therapy.

Si tratta di un cane molto allegro e attivo, adora stare all’aperto e fare lunghe passeggiate con il suo padrone.

Passione che può condividere col Cane da pastore della Russia meridionale.

Il Cane da pastore di Brie è di taglia medio-grande, piuttosto massiccio ma non grosso, misura circa 62-68 cm e pesa circa 38,5 kg.