Cani avvelenati a San Quirino

Gli addetti dell’Oipa, Organizzazione internazionale protezione Animali di Pordenone, hanno definito una situazione di profondo dolore l’episodio che si è verificato nella zona compresa tra le vie Brentella e Cittanova d’Istria, nel territorio di San Quirino, nei pressi dell’ex polveriera. Due cani sono stati trovati avvelenati in un campo e risultano in gravi condizioni a causa dell’ingestione di cibo avvelenato.

Il veterinario ha appurato che la sostanza contaminante non è topicida, né lumachicida, e si tratta quindi di un atto deliberato da parte di ignoti per nuocere ai cani. L’Oipa Pordenone ha invitato la cittadinanza a evitare completamente la zona, soprattutto se accompagnati da cani, e a tenere i cani al guinzaglio nelle aree limitrofe. stato inoltre consigliato di tenere i gatti in casa e di segnalare immediatamente bocconi sospetti o animali in difficoltà.

I due cani coinvolti in questa vicenda versano in condizioni critiche e sono seriamente in pericolo di vita. I proprietari sono stati avvisati affinché possano accorrere alla clinica per dare l’ultimo saluto ai loro amici. stata presentata una dettagliata denuncia ai carabinieri e si preme capire se i bocconi avvelenati siano stati lasciati su un terreno privato o demaniale, per poter fare un’ispezione, cercare eventuale altro cibo tossico e, nel caso, provvedere alla bonifica dell’area.

