Cani addestrati per fiutare il cancro? Sta accadendo qui in Italia

In Italia sta per iniziare l’addestramento di cani per fiutare il cancro all’intestino, rappresentando una significativa innovazione scientifica. Questi cani, grazie al loro eccellente olfatto, saranno formati per riconoscere le cellule tumorali, consentendo diagnosi precoci e non invasive, con benefici sulla salute e sulla longevità dei pazienti. La Medical Detection Dogs Italy è la prima Onlus italiana dedicata a questa iniziativa, selezionando sette razze, tra cui Labrador e Golden retriever, per il loro compito cruciale.

L’olfatto dei cani è circa mille volte più sensibile di quello umano e può identificare non solo il cancro, ma anche malattie come il morbo di Parkinson e il COVID-19. La metodologia di addestramento è basata sul gioco, dove i cani apprendono a riconoscere campioni sempre più piccoli di urina posti su supporti metallici collegati a computer che registrano i risultati. Quando un cane rileva una differenza rispetto agli altri campioni, lo segnala attraverso gesti specifici, ricevendo così un rinforzo positivo per continuare a “giocare”.

Questa diagnosi precoce potrebbe aumentare le possibilità di salvezza per i pazienti, specialmente in casi di tumore intestinale, e potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella lotta contro il cancro, con costi praticamente nulli per il paziente. Anche se per ora rimane un’utopia, c’è ottimismo che diventi presto realtà, potendo così salvare molte vite con l’aiuto dei nostri amici a quattro zampe.