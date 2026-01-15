Cani abbandonati in Italia

Domenica 11 gennaio a Carmagnola, ignoti hanno rubato la scatola con l’incasso del banco dell’associazione “Gli Amici di Wolf”. I volontari dell’associazione erano presenti al mercatino per raccogliere fondi destinati ad aiutare gli animali del territorio.

I responsabili del furto hanno quindi portato via la scatola contenente le donazioni destinate a sostegno degli animali bisognosi. I volontari, profondamente delusi e arrabbiati per l’accaduto, hanno espresso la loro rabbia attraverso i social, commentando con ironia: “Vogliamo aiutare gli animali, ma l’altro giorno purtroppo ne abbiamo aiutato solo uno: senza offesa per gli animali”.