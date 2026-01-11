10.1 C
Animali

Cani abbandonati a Bizzuno

Da stranotizie
L’intervento dell’Enpa di Lugo a Bizzuno ha riportato l’attenzione sulle condizioni di detenzione dei cani da caccia e sull’importanza delle segnalazioni dei cittadini. Il gelo dell’inverno non risparmia nessuno, nemmeno gli animali, e una vicenda recente nelle campagne di Bizzuno ha fatto emergere una situazione critica riguardante i cani detenuti all’aperto.

I cani si trovavano in una struttura rudimentale, un capanno privo di protezioni adeguate contro le intemperie, e le condizioni igienico-alimentari erano preoccupanti, con acqua gelata e cibo insufficiente. La situazione non è passata inosservata e diversi cittadini hanno contattato l’Enpa di Lugo chiedendo un intervento. I volontari hanno portato cappottini termici e coperte per offrire un riparo temporaneo e ridurre l’esposizione al gelo, e hanno fornito indicazioni precise sulle misure minime necessarie per garantire il benessere animale.

L’Enpa ha anche formalizzato una segnalazione alle autorità preposte e sottolinea che la detenzione di cani all’aperto non è di per sé vietata, ma richiede ripari adeguati, acqua non congelata, alimentazione sufficiente e protezione dalle intemperie. La vicenda di Bizzuno non rappresenta un caso isolato, poiché l’Enpa di Lugo ha ricevuto numerose segnalazioni simili, tutte riferite a cani tenuti all’esterno senza adeguate tutele.

L’associazione invita i cittadini a segnalare situazioni di disagio per gli animali e a contattare le associazioni di protezione animale o le autorità competenti. La tutela degli animali passa dalla consapevolezza e dal senso civico, e garantire condizioni dignitose diventa una responsabilità imprescindibile, soprattutto nei periodi di freddo intenso. L’invito dell’Enpa è chiaro e diretto: osservare, segnalare e intervenire, perché la protezione degli animali passa anche dalla capacità di una comunità di non restare indifferente di fronte alla sofferenza.

