Cane vede il padrone ubriaco e si mette alla guida: colto in flagrante FOTO

Il cane si dimostra incorruttibile di fronte alle autorità dopo aver preso il posto del suo padrone rivelatosi decisamente ubriaco al volante.

È stato un incontro davvero atipico quello verificatosi nelle ore notturne tra gli agenti in una volante della Polizia del Lancashire, contea del nord-ovest dell’Inghilterra, e un’automobile sospetta di un residente della zona. L’uomo – in quel momento – aveva al suo fianco il suo amico a quattro zampe. E il cane di media taglia – come riporta adesso il resoconto del bizzarro aneddoto, stilato dagli agenti – di risposta al loro intervento, avrebbe infine perfino fatto le veci del suo padrone al volante.

La notizia che l’uomo in questione sia stato ufficialmente valutato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dalle autorità locali è stata pubblicata in seguito, soltanto domenica, 25 settembre. Mentre l’episodio si sarebbe svolto con interezza nella settimana precedente.

Come si evince dal post condiviso su Twitter dal distretto della “Lancs Road Police“, durante il week-end, l’uomo è stato fermato in stato di ebbrezza all’altezza di North Road. Gli agenti alla guida – nella zona di Preston – avrebbero notato il conducente sospetto, che – trovatosi di fronte a un semaforo rosso – non avrebbe rallentato ignorando piuttosto deliberatamente lo stop.

La Polizia si è quindi lanciata all’inseguimento dell’auto pirata, braccando infine l’uomo che ha arrestato l’autovettura continuando la sua fuga a piedi dalle autorità. È stato in quell’attimo – quando il padrone lo ha lasciato da solo di fronte agli agenti – che il quattro zampe ha preferito prendere il posto del suo padrone mettendosi alla guida.

Officers had to ‘paws’ for thought with this driver last week in Morecambe

The real driver had run off following a pursuit which he felt was a bit ‘ruff’

x2 detained

Driver arrested for drunk driving

Vehicle recovered

Pooch taken home by owner#T3TacOps #T3IR #Fatal5 pic.twitter.com/l2L6N0hUDb

— Lancs Road Police (@LancsRoadPolice) September 25, 2022