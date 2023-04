Cane trovato in agonia, con un grosso tumore e la pelle strappata: urlava di dolore

Malato con un grosso tumore da portare con se, il dolore era talmente grande che il povero cagnolino piangeva disperatamente dalla sensazione lancinante che provava.

Una storia triste e sconvolgente arriva dalla città di Birmingham, dove un cane gravemente trascurato è stato trovato abbandonato in condizioni disperate.

Il pastore tedesco non riusciva a stare in piedi e urlava in agonia quando è stato scoperto. Il povero cane è stato trovato con un grosso tumore ai testicoli e la pelle strappata dal tessuto sottostante del viso.

Abbandonato con dolori lancinanti. La decisione drastica per salvarlo dall’agonia

Il cane era stato lasciato sopra una coperta rosa in un cespuglio accanto a Park Lane, vicino al cimitero di Handsworth, nella periferia nord-occidentale della città. L’ente di beneficenza RSPCA, che si occupa di proteggere gli animali in difficoltà, è intervenuto immediatamente per soccorrere il povero cane, ma le sue condizioni erano tremendamente gravi tanto da non poter essere salvato. Il cane è stato infine messo umanamente a dormire dopo essere stato scoperto.

Cara Gibbon, ufficiale di soccorso della RSPCA, ha dichiarato: “Vediamo animali che hanno subito orrende crudeltà e abbandoni ogni singolo giorno, ma questo povero cane era nelle peggiori condizioni che abbia mai visto. Stava emettendo dei piagnucolii così pietosi e urlando per il dolore . Non era in grado di stare in piedi, quindi sappiamo che è stato deliberatamente abbandonato”.

Si pensa che il pastore tedesco sia stato abbandonato domenica mattina e, a causa della gravità delle sue condizioni, ha dovuto essere addormentato da un veterinario per porre fine alle sue sofferenze. “Non è stato in grado di chiudere la bocca a causa della ferita alla mascella “, ha continuato Gibbon. “Purtroppo, a causa della gravità della condizione in cui è stato trovato, ha dovuto essere addormentato da un veterinario per porre fine alle sue sofferenze”.

La RSPCA invita chiunque abbia informazioni sui proprietari del cane a contattarli tramite la loro linea per i ricorsi in modo che i responsabili di tale brutalità non restino impuniti per la sofferenza causata al povero cane . È importante che gli abbandoni di animali vengano segnalati e che i responsabili vengano puniti per i loro orrendi crimini.

La triste storia del pastore tedesco abbandonato in condizioni disperate a Birmingham non è un caso isolato. Gli abbandoni di animali domestici stanno aumentando in tutto il Regno Unito a causa di problemi finanziari delle famiglie. Gli enti di beneficenza e gli attivisti stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione e di fornire aiuto a chi ha bisogno.

Nel novembre 2021, l’attivista Dominic Dyer ha esortato i ministeri a istituire un “fondo per la crisi degli animali domestici”, mentre RSPCA e Blue Cross hanno entrambi istituito banche di cibo per animali domestici per proprietari e animali bisognosi, avvertendo che la domanda di aiuto è a livelli record. Tuttavia, il problema dell’abbandono degli animali domestici rimane un problema grave.

Malgrado il tumore se il cane fosse stato portato in tempo da un veterinario probabilmente per lui non sarebbe stata la fine, o comunque si sarebbero potuti provare dei trattamenti salvavita che avrebbero forse potuto salvarlo dalla sua triste e immeritata fine.