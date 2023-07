Cane trova un metodo geniale per non essere infastidito dal fratello

Il cane è molto infastidito da suo fratello perciò trova un metodo geniale per contrastare suoi fastidiosi morsi.

Grazie ai social network si hanno modo di vedere le coppie di cani più divertenti e dolci del momento. Considerati il migliore amico dell’uomo, i cuccioli riescono a legare in modo profondo anche con i loro fratellini. Tuttavia come tutti i fratelli non sempre il rapporto è rose e fiori.

Infastidito dal fratello: il cane trova un sistema per evitarlo

Le buffonate dei cuccioli di Labrador Retriever Bo e Reggie hanno fatto divertire gli utenti dei social media, in particolar modo quelli di TikTok. Uno dei loro video video, è diventato virale perché Bo è stato costretto ad indossare una sorta di cappuccio.

Ogni fratello deve fare i conti con uno più fastidioso per questo si mettono in pratica strategie ingegnose. Il Labrador Bo ha dovuto indossare una sorta di cappuccio improvvisato per evitare che il fratello gli mordesse le orecchie. Una cattiva abitudine che Reggie non ha smesso di avere fin da cucciolo. Il video virale mostra Bo che indossa una felpa di lana che gli copre le orecchie per dissuadere il fratello Reggie, che ha la cattiva abitudine di masticarle.

Non è molto contento di indossare la nuova felpa, ma è deciso a non lasciare che questa gli impedisca di far arrabbiare il fratello. Il cucciolo dispettoso è stato catturato mentre cercava di strappare la felpa dalla testa di Bo. Nella clip, la coppia, ha poi ingaggiato una piccola lotta per la croce di confine.

@boandreggie Not sure how long this “happy” hoodie will last 🙄 #yellowlab #dogsoftiktok #dogvoiceover #happyhoodie ♬ original sound – Bo and Reggie

Il Labrador è una razza giocosa, amichevole, attiva ed estroversa che lega molto con i fratelli e con la propria famiglia. Amano molto la socializzazione e come si può notare dal video, sono anche molto pazienti una volta che vengono costantemente infastiditi. I genitori di questa coppia di labrador per evitare che il loro Bo non avesse più orecchie, gli hanno quindi comprato la dolce felpa. Gli utenti di TikTok sono rimasti incantati e divertiti da questa coppia di fratelli, mandando virale il video.