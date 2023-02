Dopo aver trovato del cibo per terra un cane rischia di soffocare ma la sua famiglia non si arrende e scopre la verità.

Dopo aver ingerito un alimento sospetto da terra una piccola cagnolina di nome Hollie viene ricoverate e operata d’urgenza. La sua famiglia non si dà per vinta di fronte alla sofferenza della cagnolina, pur non conoscendo ancora le cause della sua sofferenza, e le permette di salvarsi la vita. Ciò che scoprono al termine dell’operazione è molto triste.

Cane trova questo cibo a terra e rischia di soffocare: l’appello della famiglia

La mattina del 6 febbraio la preoccupante notizia sulle condizioni della cagnolina è stata condivisa su Facebook dalla stessa padroncina dell’esemplare. Hollie era “in pericolo di vita“. La donna ha spiegato di come la sua cagnolina abbia iniziato ad accusare un evidente malessere poco tempo dopo aver ingerito alcuni residui di cibo ritrovati all’interno del parco di una palestra non lontano dalla loro abitazione.

“Deve sottoporsi a un intervento chirurgico importante” ha continuato la proprietaria della piccola Hollie contaminata da quanto erroneamente finito nel suo apparato digerente nelle ore precedenti. La donna si sarebbe accorta che Hollie aveva inghiottito qualcosa di insolito. Ma i suoi tentativi di rimuoverlo dalla sua bocca sono stati vani, finché la cagnolino ha iniziato a soffocare.

Come ha ricordato l’amica umana della pelosetta, in apprensione, si sarebbe trattato, difatti, di un’operazione abbastanza complessa. Specialmente dal momento che i veterinari avrebbero dovuto intervenire su Hollie con urgenza asportando dal suo stomaco – tramite un’incisione – l’oggetto che ha causato il suo doloroso malessere.

La donna infine, scrivendo in diretta dall’Inghilterra e più precisamente dalla contea di Leicestershire, nella quale abita con la sua famiglia, ha infine diramato un appello tramite i social network di riferimento pregando ciascuno dei cittadini della zona ad evitare di lasciare tali scarti di cibo in strada o nelle vicinanze di aree per cani dopo averne consumato la parte ingeribile.

Ciò che Hollie aveva ingerito era il residuo di alcune pannocchie. Descritte inoltre come assolutamente letali da un’associazione animalista del posto, impegnatasi a fare in modo che ciò non accada nuovamente. Lo scheletro delle pannocchie potrebbe provocare “un’ostruzione” in grado di causare scompensi duraturi al sistema digestivo e la consecutiva la rottura dell’intestino.