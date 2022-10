Cane tremante all’interno della vasca: appello per vietare i fuochi d’artificio

Dopo aver visto la reazione di un cane tremante e nascosto dentro la vasca da bagno, il web lancia un appello per vietare i fuochi d’artificio – VIDEO.

Un video straziante che mostra un cane tremante dalla paura a causa dello sparo di fuochi d’artificio ha fatto presto il giro del web. Questo è da sempre un argomento molto discusso poiché non è insolito che i nostri amici a quattro zampe si spaventino a causa dei forti botti. Purtroppo un cane spaventato a morte può soffrire molto e nel lungo periodo, avere gravi conseguenze. Per questo una buona parte delle persone è contraria a questa pratica.

I fuochi d’artificio esplodono nel quartiere: subito appello dopo il cane tremante nella vasca – VIDEO

Nel filmato, pubblicato sul gruppo Facebook della comunità di Bransholme di Hull Live, si vede palesemente il piccolo cane color nero terrorizzato nel sentire i fuochi d’artificio fuori casa sua. Per sentirsi più al sicuro si è nascosto all’interno della vasca da bagno. Si vede inoltre come ansima pesantemente e sbadiglia, entrambi sono segni di ansia nei cani. Con un aspetto pietrificato, il cucciolo spaventato si è rannicchiato il più possibile con le orecchie ripiegate all’indietro, mentre si lecca le labbra. Mentre i fuochi d’artificio scoppiettano in sottofondo, il cane ansima, mugola e fissa il soffitto, come se cercasse di capire da dove proviene il forte rumore.

Il proprietario del cane ha condiviso il triste filmato con la didascalia: “Un’altra notte di fuochi d’artificio. Abbiamo messo la radio ma lei è corsa in bagno. Sto ancora aspettando il paraorecchie per cani“. Molti ritengono che i fuochi d’artificio dovrebbero essere limitati a certe date o vietati del tutto. Bransholme (Regno Unito) combatte da sempre questo tipo di problema. La notte dei fuochi d’artificio è stabilita sabato 5 novembre, ma le persone li fanno spesso esplodere durante tutto il periodo di fine ottobre e inizio novembre. Il video, dalla sua pubblicazione è diventato virale e molti amanti degli animali hanno commentato o lasciato un like di conforto e vicinanza per la questione.

“È straziante, il mio cane è uguale… devono vietare i fuochi d’artificio“, ha commentato un utente. Un secondo amante degli animali ha commentato: “Il mio cane è pietrificato“. C’è chi ha raccontato la propria esperienza e suggerisce di fare i fuochi in un giorno e luogo prestabili in modo sa sapere dove e quando e quindi allontanarsi da quella zona. Nel frattempo, alcuni utenti hanno suggerito diversi modi per cercare di calmare un cane spaventato dai fuochi d’artificio: il diazepam, un farmaco ansiolitico che procura il veterinario; avvolgere il cane in una coperta e mettere della musica rilassante.