Cane sul davanzale rischia di precipitare: il corriere si arrampica

Un cane resta intrappolato sul davanzale rischiando di precipitare nel vuoto: un corriere si accorge del pericolo per Lucy e si arrampica sul cornicione.

Non ha avuto bisogno di pensarci due volte il giovane corriere quando si è trovato di fronte a uno scenario a tal punto inverosimile. Quando il pony express si è accorto dell’estrema situazione di difficoltà in cui verteva una bellissima quattro zampe – rimasta intrappolata all’esterno della sua abitazione – ha scelto istintivamente di intervenire. La scena è stata interamente filmata dai passanti che – preoccupati per la sorte della cagnolina e del suo audace salvatore – hanno tenuto a fare il tifo per entrambi.

Lucy, il cane sul davanzale rischia di precipitare: il corriere lo vede e si arrampica – VIDEO

Il cucciolo di cane si trovava sul davanzale, al secondo piano di un edificio su Rua Barão do Cerro Azul. Nel centro città di Curitiba, in Brasile. Il fido – rimasto bloccato tra la finestra, chiusa quanto bastava per non lasciarlo rientrare nuovamente nell’abitazione, e il vuoto sotto di lui – rischiava ormai di perdere l’equilibrio.

Potrebbe interessarti anche >>> Storia a lieto fine per Pol: il cane è stato adottato dal suo salvatore

Stando alle testimonianze dei presenti sembra che Lucy – nel momento esatto della sua involontaria evasione – fosse alla ricerca di un po’ di libertà e aria fresca. E, non rendendosi conto dell’impossibilità di tornare sui suoi passi, sia infine rimasta senza vita d’uscita – e senza neppure rendersi conto – braccata sul suo stesso davanzale.

L’uomo si è arrampicato con grande sforzo, ma altrettanta agilità, fino a raggiungere il cornicione del secondo piano. Una volta raggiunta la piccola Lucy ha provveduto a spingerla all’interno della finestra e a richiuderla per evitare che la cagnolina potesse uscire nuovamente all’esterno.

L’operazione di salvataggio si è conclusa con gli applausi e le urla di esultanza dei presenti rimasti a terra a immortalare la scena. Dopo la scalata si è – in conclusione – anche scoperto che il proprietario di Lucy non si trovava in casa al momento del soccorso. L’uomo è stato infatti avvertito dell’accaduto soltanto successivamente, una volta ritornato nel suo appartamento.

Potrebbe interessarti anche >>> Lupo avvistato nel cortine dell’asilo: la scoperta all’arrivo della polizia

Grazie alla prova di coraggio del portantino l’episodio si è dunque concluso con un meritato lieto fine. Lucy è tornata a casa, sana e salva. Ed è stavolta impossibilitata ad accedere sul pericoloso perimetro del davanzale.