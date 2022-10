Cane sui binari durante l’arrivo di un treno: ferroviere lo salva

Un ferroviere è diventato l’eroe del web dopo che è stato pubblicato il video in cui salva un cane sui binari all’arrivo di un treno.

Le rotaie di una ferrovia sono un luogo davvero poco sicuro per un cucciolo, ancora di più se il traffico ferroviario è ancora nel pieno! Un piccolo cane di razza Staffordshire bull terrier è stato salvato da un coraggioso ferroviere mentre si trovava a gironzolare sui binari a pochi istanti dall’arrivo di un convoglio. L’uomo quando ha visto l’animale in pericolo si è calato per poterlo recuperare e lo ha tenuto stretto a sé fino a dopo il passaggio del treno.

Un atto davvero eroico che è stato ripreso in un video poi pubblicato su Tik Tok. Le immagini del salvataggio sono diventate virali in soli pochi giorni e l’uomo acclamato da migliaia di utenti!

Ferroviere salva un cucciolo che si trovava sui binari poco prima del passaggio del treno

Quando qualche giorno fa Paul Hawthorn è andato come sempre sul suo posto di lavoro non sapeva che sarebbe diventato un eroe. L’uomo, un impiegato inglese della Leagrave Station di Luton, si è reso protagonista di un atto davvero coraggioso che forse non tutti avrebbero compiuto. Il ferroviere infatti stava svolgendo come sempre il suo compito e attendeva sulla banchina della stazione l’arrivo di un convoglio ferroviario quando ad un certo punto si è accorto che sui binari stava tranquillamente gironzolando un cucciolo inconsapevole. L’animale era quindi in grave pericolo, perché da lì a pochi istanti sarebbe passato un treno e se non si fosse tolto avrebbe rischiato una morte davvero terribile.

Ti potrebbe interessare anche >>> Cane intrappolato in un incendio: i vigili estraggono Jengo dalla casa

Il piccolo cucciolo di colore nero vagava inconsapevole sul binario e nonostante le persone presenti avessero provato in ogni modo ad attirare la sua attenzione per farlo spostare lui continuava tranquillo nella sua passeggiata. Paul sapeva che dopo poco sarebbe passato un treno ma sapeva anche che non sarebbe potuto scendere per poterlo recuperare.

Il ferroviere ha quindi deciso di afferrare un croissant dal venditore che si trovava vicino a lui e ha così fatto avvicinare il cucciolo. Quando il cane si è sporto per poter arrivare al cibo, l’uomo lo ha prontamente afferrato e portato in salvo sulla banchina. Paul si è poi gettato a terra e ha stretto a sé l’animale fino al passaggio del treno.

Un gesto davvero coraggioso che gli è valso il riconoscimento di eroe da parte di tutti i presenti in stazione.

@getinthebarth People dump dogs at stations like this all the time 💔 for every evil person there is a kind hearted one #hero #doglove #rescue ♬ Arcade – Duncan Laurence

Ti potrebbe interessare anche >>> Cane abbandonato in stazione: Ribbles aspetta ancora i suoi proprietari

Il salvataggio del cane sui binari da parte del ferroviere Paul è stato ripreso da un telefonino e il video dell’accaduto pubblicato poi su un profilo Tik Tok.

Le stupefacenti immagini sono diventate in soli quattro giorni virali sulla piattaforma e il ferroviere è stato consacrato come un eroe dai migliaia di utenti del social.

Il video è arrivato a collezionare quasi 350 mila visualizzazioni, oltre 2500 condivisioni e più di 3 mila commenti in cui le persone ringraziano l’uomo per il suo coraggio e la prontezza del suo gesto. (G. M.)