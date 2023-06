Cane stregato dalla dolcezza di una cucciolata speciale diventa il loro papà

L’incredibile storia di un papà adottivo che ha trovato una cucciolata speciale: la dolcezza dei piccoli conigli ha conquistato il cane.

Gli animali domestici, ormai si sa, sono capaci di compiere gesti talmente dolci e affettuosi nei confronti degli altri animali e nei confronti degli esseri umani da lasciare incantati chi li osserva. Sarà per questo che un meraviglioso cane da montagna dei Pirenei è riuscito a conquistare migliaia di utenti del web in un video condiviso su TikTok sul profilo della sua famiglia umana, all’account social @rationalcashew.

Il cane Weasley e la cucciolata di conigli: il dolce quattro zampe è un papà adottivo davvero speciale

Weasley, questo il nome del cane dal manto bianco, qualche giorno fa ha trovato nel giardino della casa in cui vive una cucciolata di coniglietti.

I filmati, condivisi su TikTok dalla sua famiglia, che hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni, mostrano la dolcezza del cane che si è autoproclamato padre adottivo dei piccoli animaletti da lui trovati. Questo quattro zampe è un esemplare di cane da montagna dei Pirenei; dalle grandi dimensioni e dalla stazza imponente, Weasley è in realtà un eterno cucciolo: dolcissimo e affettuoso, ama trascorrere le giornate in compagnia degli altri cani o di animali di qualsiasi altra specie.

Da quando il cane ha trovato la tana con i piccoli conigli, ha dimostrato ancora una volta alla sua famiglia umana tutta l’incredibile dolcezza che lo contraddistingue. Weasley ha sin da subito provato nei confronti dei coniglietti un forte istinto paterno: affettuoso e protettivo, il quattro zampe ha iniziato a uscire ogni venti minuti circa da casa per andare a controllare i piccoli e assicurarsi che stiano bene.

@rationalcashew He found a nest of baby bunnies and he has to keep them safe. He periodically goes to check on them and make sure theyre okay 😂🐰#greatpyrenees #greatpyreneeslife #greatpyreneesoftiktok ♬ original sound – rationalcashew

@rationalcashewBunny dad pt 2. Weasley legit just wants to be sure theyre okay. I dont know what hes going to do when they grow up and leave the nest 😂♬ original sound – rationalcashew

@rationalcashewBaby roll call 😂 He doesnt like when they’re out of the nest.♬ original sound – rationalcashew

@rationalcashew Bunny dad pt 3. Babies are almost ready to leave for good. Probably a couple more days. Weasley panics when he sees them out of the nest. He’s not ready 😂 #greatpyrenees #greatpyreneeslife #greatpyreneesoftiktok #greatpyr #greaypyrlife #Weasley #bunnydaddy ♬ original sound – rationalcashew

I filmati condivisi su TikTok all’account @rationalcashew mostrano il momento in cui Weasley aspetta che gli venga aperta la porta di casa per poter uscire in giardino. Appena fuori, il cane corre verso la tana dei cuccioli e li cerca uno a uno, osservandoli con uno sguardo pieno di amore. Come spiegato dagli umani di Weasley, i coniglietti sono rimasti sempre nascosti nella loro tana: il cagnolino li annusa e li controlla ma non li tocca per non infastidirli. Nelle didascalie ai video, si legge infatti «He found a nest of baby bunnies and he has to keep them safe. He periodically goes to check on them and make sure they are okay. Weasley legit just wants to be sure theyre okay. I dont know what hes going to do when they grow up and leave the nest» (tradotto in italiano: «Ha trovato un nido di coniglietti e deve tenerli al sicuro. Periodicamente va a controllarli e assicurarsi che stiano bene. Weasley vuole solo essere sicuro che stiano bene. Non so cosa farà quando cresceranno e lasceranno la tana»). Gli utenti di TikTok hanno lodato la dolcezza e la premura mostrate da Weasley, riconoscendo come siano caratteristiche proprie di questa razza dei cani di montagna dei Pirenei. La famiglia del quattro zampe, come è possibile vedere in un altro video, ha comprato dei pupazzetti a forma di peluche per far in modo che Weasley senta meno la mancanza dei cuccioli quando questi lasceranno la loro tana. Così si legge infatti nella didascalia a un altro filmato: «Update on Weasley & his bunnies: mama is still coming around but not as often. Babies are venturing out to nibble on grass but still returning to the nest. Weasley loves the bunny stuffy i got him to soften the blow for when they do leave» (tradotto in italiano: «Aggiornamento su Weasley e i suoi coniglietti: la mamma dei piccoli sta ancora venendo in giro ma non così spesso come prima. I cuccioli si avventurano fuori per mordicchiare l’erba, ma tornano comunque alla tana. Weasley adora il suo peluche a coniglio, gli farà ammortizzare il colpo per quando i piccoli se ne andranno»). (di Elisabetta Guglielmi)

