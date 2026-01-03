Cane spaventato a Napoli

La notte di Capodanno a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stata teatro di un gesto di grande umanità. Un cane, spaventato dai botti, era riuscito a fuggire dalla sua abitazione e vagava impaurito per le strade. Due poliziotti della Stradale di Napoli nord, Massimo e Francesco, sono intervenuti prontamente, riuscendo a tranquillizzare e mettere in sicurezza l’animale.

L’intervento è stato documentato da un cittadino che ha ripreso la scena, mostrando l’attenzione e la dedizione delle forze dell’ordine verso gli animali in difficoltà.

Questo episodio mette in luce l’importanza della presenza delle autorità anche per la tutela degli animali domestici durante eventi festivi e situazioni di pericolo.