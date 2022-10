Cane sotto un ponte, subisce l’amputazione dopo che gli hanno sparato

Big Ben è stato recuperato dai volontari di un’associazione e per poter salvare il cane hanno dovuto procedere con l’amputazione di una zampa.

É davvero triste dover leggere ogni giorno di terribili storie di violenza su animali, ma purtroppo sembra che queste siano sempre di più. Un povero cane di nome Big Ben è stato trovato sotto ad un ponte in condizioni davvero pessime e con una zampa molto gonfia. Quando i volontari del recupero sono riusciti ad avvicinarsi a lui e a portarlo via da quel luogo hanno notato che l’arto del cane aveva subito un trauma da sparo. Per poterlo salvare è stata dunque necessaria l’amputazione della zampa, ma ora sembra che il cane sia fuori pericolo.

Cane subisce l’amputazione di una zampa dopo essere stato sparato

Sarebbe bello poter smettere di raccontare certe storie, ma purtroppo questo non può accadere fino a quando esisteranno persone in grado di compiere gesti crudeli e meschini nei confronti di chi non può difendersi. Quella di oggi è la storia di un ritrovamento davvero speciale di un cane che se non fosse stato avvistato probabilmente avrebbe vissuto nel dolore per poi morire in solitudine. L’animale in questione è un cagnolone chiamato Big Ben, per la sua stazza davvero imponente, che ha dovuto vivere un’esperienza davvero traumatica.

Big Ben è stato avvistato mentre si trovava abbandonato sotto un ponte, appoggiato ad un cuscino di schiuma in mezzo ai rifiuti. Quando i volontari della Stray Rescue of St. Louis, un rifugio per animali del Missouri, lo hanno trovato le sue condizioni erano davvero precarie. Il cane deve aver vissuto davvero dei brutti momenti ed era così spaventato dagli esseri umani che la sua prima reazione è stata istintivamente quella di ringhiare a chiunque provasse ad avvicinarsi a lui. Dopo diversi tentativi e grazie all’utilizzo di una “trappola” i volontari sono comunque riusciti a recuperarlo e a portarlo via con loro per poterlo visitare. Ad una prima occhiata infatti avevano notato che qualcosa non andasse in una delle sue zampe. Questa era infatti molto più gonfia delle altre e il cane non riusciva ad utilizzarla.

Una volta visitato da un veterinario si è scoperto che il povero Big Ben aveva una zampa fratturata a causa di una ferita da arma da fuoco. Il cane era stato quindi sparato e lasciato così nel suo dolore.

Per potergli salvare la vita il veterinario ha trovato necessario dover amputare l’arto ormai inutilizzabile e infetto. I volontari sapevano che per una cane della sua stazza non sarebbe stato facile perdere una delle zampe ma avrebbero fatto di tutto pur di vederlo sano e salvo. Così infatti è stato! Per fortuna dopo l’operazione Big Ben ha iniziato il suo percorso di guarigione e adesso riesce a giocare e correre allegramente. Tutto ciò di cui ora ha bisogno è una famiglia che si prenda cura di lui e che possa amarlo come merita così da dimenticare il suo terribile passato. (G. M.)