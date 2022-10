Cane sommerso dai vermi: arriva un famoso soccorritore in aiuto

Un famoso soccorritore è arrivato in aiuto del povero cane coperto dai vermi: il suo scopo è aiutare più animali possibili da questi parassiti – VIDEO.

Molti sono gli animali randagi presenti in tutto il mondo. Questi devono lottare ogni giorno per sopravvivere e sono esposti a molti pericoli e intemperie come la devastante forza della natura, il traffico urbano e malattie, tra cui rogna e vermi in primis. Mentre molte persone passano indifferenti accanto ad un animale in difficoltà, alcune invece tendono la mano e offrono il loro aiuto verso cani e gatti abbandonati o feriti. Un famoso soccorritore, Wilson Martins Couthino, mira a salvare più cani randagi possibili dalle infestazioni dei vermi.

Vuole salvare più cani dalle infestazioni di vermi possibili: chi è Wilson Martins Couthino? – VIDEO

Chi non si tira indietro difronte ad un cane in difficoltà e coperto di vermi è Wilson Martins Couthino. Lui è un famoso soccorritore di origine brasiliana e con il tempo si è creato una solida notorietà grazie alle sue imprese. Un tempo era sculture, ma ha messo da parte questa pratica per aiutare gli animali randagi bisognosi di aiuto. Una delle sue ultime imprese ha fatto velocemente il giro dei social: ha ripulito un cane che stava per essere mangiato dai vermi.

Grazie alle gesta di questo soccorritore il cane in difficoltà può dirsi fuori pericolo e in salvo. Il cucciolo è stato trovato in mezzo alla strada in uno stato molto grave e pietoso: disteso a terra, malato e malnutrito. Il suo corpo era invaso dai vermi e lo stavano poco a poco divorando. Prima di incontrare il suo salvatore, chissà quante persone gli sono passate a fianco ignorandolo. Ma fortunatamente è arrivato il noto soccorritore e con le sue cure e amore lo ha riportato in sesto.

Nel video si può vedere come il cucciolo fosse in sofferenza e come i vermi erano ormai entrati in profondità. Grazie a Wilson, poco a poco, il cane ha ripreso ad avere le sue forze dopo ben due mesi di convalescenza. Salvare animali in pericolo deve essere appagante e soddisfacente per questo soccorritore, vedere la faccia felice dei cuccioli che salva ogni giorno deve valere molto.