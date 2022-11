Cane si laurea a pieni voti: Tomioka e il segreto del suo successo

Il cane Tomioka si laurea a pieni voti e festeggia il suo successo: il suo segreto è quello di un vero pelosetto modello.

Una gioia incontenibile quella manifestata dai due padroncini di Tomioka, quanto dallo stesso straordinario cagnolino, il giorno della sua laurea. Il titolo di studio è stato conferito al cane a pieni voti e reso pubblico attraverso la pubblicazione di un celebre video su Tik Tok, divenuto virale il mese scorso.

Tomioka si laurea a pieni voti: un cane modello e il segreto del suo successo – VIDEO

Il pelosetto, ora divenuto ufficialmente il “primo della classe“, è un bellissimo incrocio tra un Rottweiler e un Pastore Tedesco. E che ha da poco compiuto il suo primo anno di vita. Sin da piccolo Tomioka, come raccontato i suoi umani genitori, dimostrava di avere importanti qualità. Adesso certificate dal suo ultimo giorno di addestramento.

Potrebbe interessarti anche >>> Cane festeggia l’inizio del week-end suonando le campane – VIDEO

Il suo percorso è stato lungo, a volte faticoso, ma è infine terminato in maniera esemplare. Tomioka, infatti, oltre ad assimilare i costanti progressi relativi a un addestramento di base – che il cucciolo svela ora di aver assimilato in maniera straordinaria – ha raggiunto obiettivi importanti in tempi da record. Come raccontano i suoi proprietari il cane, sempre ben disposto all’ascolto, è stato da loro adottato nella primavera precedente.

Il simpatico filmato della sua proclamazione, con tanto di pose anche stavolta ben assunte dal quattro zampe, è apparso con clamore in rete dopo l’inedita condivisione di @zacil.jimenez, relativa allo scorso 6 ottobre 2022. Tomioka, entrato a far parte della famiglia nel marzo precedente, indossa per l’occasione un adorabile completo in verde.

@zacil.jimenez Jajajajajaj el Tommy 🤓 #fyp #humor ♬ Love You So – The King Khan & BBQ Show

A fare la differenza sarà, nel frattempo, il suo cappello da diploma nero e rosso. Il quale vorrà – però – togliere al più presto dopo aver terminato la serie di scatti indetti dai presenti per immortalare la magia dell’evento. Secondo alcuni appassionati di anime, pare che il successo di Tomioka sia strettamente legato alla fortuna che il suo nome porta con sé.

Potrebbe interessarti anche >>> Peluchin come Hachiko: il cane aspetta il ritorno del suo padrone

Gli utenti sottolineano quale sia la correlazione tra il pelosetto e l’eroe d’animazione omonimo. Si tratta di uno dei personaggi più importanti e dalla indubbia presenza scenica partenti alla saga di “Delon Slayer“, uscita nel 2020 e ideata dal fumettista giapponese di fama internazionale Koyoharu Gotog.