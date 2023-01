È amore a prima di vista: un cane si innamora al primo sguardo di una cagnolina durante una passeggiata con la sua padrona

Può capitare di sentire una speciale connessione con una persona fin dal primo sguardo. Un trasporto forte e inspiegabile, quello che in molti definiscono ‘colpo di fulmine’ o ‘amore a prima vista’.

Questi speciali incontri accadono a chiunque e quando meno ce lo si aspetta, ed è proprio quello che ha vissuto Chape, un tenero esemplare di Golden Retriever che si è innamorato di una cagnolina durante una delle sue solite passeggiate con la sua padrona.

Cane si innamora di una cagnolina durante una passeggiata: la sua storia conquista il web

Durante una delle solite passeggiate con la sua umana, Chape ha notato qualcosa che ha catturato completamente la sua attenzione: una cagnolina all’interno di un’abitazione.

Il Golden Retriever è rimasto come incantato da quella visione ed è rimasto fermo a osservare la pelosetta. Di risposta, la cagnolina lo fissava a sua volta dal vetro del finestrone di casa.

La proprietaria ha iniziato a scrutare il comportamento del suo animale domestico.

Chape, oltre a non distogliere lo sguardo neanche per un secondo dalla cagnetta, agitava di continuo la coda, manifestando la sua emozione per quell’incontro.

@golden_chape Quem acredita nesse casal??#VozDosCriadores #animaisnotiktok #goldenchape #AiPapai ♬ Ai Papai – Anitta & Mc Danny & HITMAKER

Ovviamente l’innamorato Golden Retriever non intendeva gettare la spugna né dimenticare la dolce pelosetta che gli aveva rubato il cuore con uno sguardo, così ha fatto in modo di poterla rivedere.

La successiva passeggiata in compagnia della sua proprietaria aveva già una un punto del percorso stabilito: la casa della sua amata.

La padrona di Chape ha trovato così romantica tutta la vicenda che ha voluto condividere il video dell’incontro dei due quattro zampe su TikTok

La storia d’amore dei due animaletti ha appassionato il popolo dei social. Alcuni hanno ‘romanzato la vicenda’, immaginando una trama degna di un romanzo.

“Lui aveva la libertà, lei era una ragazza di buona famiglia sotto lo stretto controllo dei suoi familiari. Si sono innamorati e sono fuggiti dal paese in un furgone”, ha commentato scherzosamente uno degli utenti.

In molti hanno manifestato la speranza che i due cagnolini si conoscano e soprattutto di ricevere aggiornamenti sul loro prossimo appuntamento.

Insomma la loro vicenda sta tenendo il web col fiato sospeso e tutti sono in attesa di conoscere gli sviluppi di questa romantica storia d’amore.