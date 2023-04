Cane si esercita per fare la damigella d’onore: performance impeccabile

Quando la tua umana si sposa, il minimo che si possa fare è assecondarla, ecco quindi che il cane si esercita a fare la damigella d’onore – VIDEO.

Se è vero che i nostri amici a quattro zampe sono una parte fondamentale all’interno della famiglia, è anche vero che sono, in un certo senso, obbligati a prendere parte a cerimonie importanti come il matrimonio. È comune, infatti, che le persone facciano in modo di avere i loro compagni a quattro zampe nelle occasioni importanti della loro vita. Alcuni diventano il testimone di nozze, altri prendono il ruolo del paggetto, e altri, come il cane di Bea, diventano la damigella d’onore.

Cane fa le prove del matrimonio: è la damigella d’onore perfetta – VIDEO

In un video virale condiviso su TikTok da Julie, @julieandbea, si vede la prima sessione di addestramento di Bea, che cammina lungo un corridoio mentre prende petali di fiori da un secchio e li fa cadere sul pavimento. “Primo giorno in cui insegno al mio cane a essere la mia damigella d’onore“, ha scritto Julie nel video. “Credo che le piaccia molto questo suo ruolo“, ha aggiunto nella didascalia.

Dal video si può notare che Julie usa il rinforzo positivo, dando parole di incoraggiamento, affetto e premiando con dei bocconcini. Le prestazioni della labrador nero, hanno impressionato gli utenti del social network, che hanno guardato più di 1.5 milioni di visualizzazioni e più di 300 mila “mi piace”. Le sue doti hanno scatenato migliaia di razioni tra i commenti.

@julieandbea I think she loves being the flower girl #fyp #foryou #wedding #xyzbca #dog #dogmom ♬ original sound – Julie & Bea

Tra i commenti: “Sono già felicemente sposato, ma prenderei in considerazione il divorzio solo per assumerla per il mio prossimo matrimonio“, ha scherzato un utente; “Scusate, PRIMO GIORNO???? Andrà alla grande“, ha elogiato un altro, che ha promesso a Julie di continuare a condividere i prossimi allenamenti di Bea. Altri utenti hanno consigliato a Julie di suonare la canzone che canterà mentre si esercita e un altro utente ha chiesto alla proprietaria di riprovare in un luogo affollato. Il matrimonio sarà un successo visto quanto è brava Bea!