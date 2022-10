Cane si aggrappa alla sua vecchia cuccia per non farla gettare nella spazzatura -VIDEO

Un cane si è aggrappato alla sua vecchia cuccia quando ha capito che i suoi proprietari stavano per gettarla nella spazzatura

Un tenero quattro zampe di nome Puchungo si è opposto in ogni modo alla drastica decisione dei suoi proprietari. La sua famiglia, infatti, ha deciso di gettare il letto del cagnolino perché ormai rovinato e rotto.

Il dolce carlino però non condivideva affatto la scelta dei suoi umani, così si è aggrappato alla sua vecchia cuccia per impedire ai suoi padroni di gettarla nella spazzatura.

Cane si aggrappa alla sua vecchia cuccia per non farla gettare nella spazzatura

Proprio come noi umani, i nostri adorati amici a quattro zampe si affezionano agli oggetti che gli appartengono e non accettano di buon grado di privarsene.

Ancor meno se l’oggetto in questione è un comodo letto che ci consente di concederci dei rilassanti riposini.

Anche il tenero Puchungo era particolarmente affezionato alla sua cuccia, ma col passare del tempo quest’ultima aveva riportato strappi e segni di usura.

In quelle condizioni il lettino non avrebbe più potuto svolgere al meglio la sua funzione, così i proprietari del carlino hanno deciso di buttare il cuscino nell’immondizia per comprargliene uno nuovo e confortevole.

Comprese le intenzioni dei suoi umani, l’animaletto però non ha accettato di buon grado la loro scelta e ha preferito agire.

Quando i suoi padroni hanno preso la sua vecchia cuccia per cani per trascinarla in giardino e gettarla nel bidone della spazzatura, il cagnolino ci si è aggrappato con tutta la sua forza e ha cercato con energicamente di sottrarla alle grinfie del suo proprietario.

@krystelloove Jajajajaja #Puchungo es la mejor mascota del planeta 🐕#dog #pug #pugs #loveyou #love #ohno #viralvideo #fyp ♬ Oh no, oh no, oh no, no no – Hip Hop

Il comportamento del pelosetto ha divertito i suoi umani, che hanno ripreso in un filmato il disperato tentativo del Fido di salvare il suo prezioso letto.

Il video è stato poi caricato su TikTok sull’account della sua padrona @krystelloove ed è diventato virale in pochissimo tempo, superando il milione di visualizzazioni.

Ovviamente la vicenda che ha divertito e intenerito gli utenti social non poteva finire così.

@krystelloove 2da parte su camita nueva #Puchungo #fyp #paratii #parati #pugslife #pug #love #viralvideo #viraltiktok ♬ Mi Bebito Fiu Fiu – Dj Pegamento

Infatti, la proprietaria del carlino ha condiviso “la seconda parte della storia”, ovvero quella in cui Puchungo riceve la sua nuova cuccia per cani. E dalle immagini sembra proprio che il dolce pelosetto abbia apprezzato il nuovo acquisto.